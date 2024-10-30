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Kuzey Makedonya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resepsiyon verildi

Kuzey Makedonya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resepsiyon verildi
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Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy'un ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Gordana Siljanovska Davkova, Meclis Başkanı Afrim Gashi, Başbakan Hristijan Mickoski, Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Sashko Lafçiski, bakanlar, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri ile sayıda konuk katıldı.

İstiklal Marşı ve Kuzey Makedonya milli marşının okunmasıyla başlayan etkinlikte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesajı gösterildi.

Büyükelçi Ulusoy, burada yaptığı konuşmada, bu yıl Türkiye'nin büyük önem atfettiği Kuzey Makedonya'daki büyükelçilik görevinde ilk yılı olduğunu anımsatarak müttefik, dost ve kardeş bir ülkede görev yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) tesislerine düzenlenen hain terör saldırısını lanetleyen Ulusoy, şehitlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralı vatandaşlara acil şifa diledi.

Ulusoy, terör saldırı sonrası dayanışma ve başsağlığı mesajları için Kuzey Makedonya makamlarına teşekkür etti.

Ülkedeki Türk kurumları tarafından 29 Ekim vesilesiyle farklı etkinlikler düzenlendiğini hatırlatan Ulusoy, Yunus Emre Enstitüsü ve Anadolu Ajansının (AA) geçmiş yıllardaki Cumhuriyet kutlamalarını içeren sergiyi düzenlediklerini söyledi.

Ulusoy, "Yeni yönetimiyle Üsküp'teki yeni ofisine taşınan Anadolu Ajansına da hayırlı olsun diyoruz." dedi.

"Türkiye, Balkanlar'ın ayrılmaz bir parçasıdır"

Balkanlar'ın Türkiye'nin dış politika sahasında büyük önem atfettiği bölgelerin başında geldiğini vurgulayan Ulusoy, "Türkiye, Balkanlar'ın ayrılmaz bir parçasıdır. Bir yıl süreyle üstlendiği (NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü) KFOR komutasını bu ay içinde devreden Türkiye, Bosna Hersek'teki ALTHEA harekatında Kuzey Makedonya birliğiyle evvelce olduğu gibi yeni dönemde de faaliyet gösterecektir." diye konuştu.

Türkiye'nin Kuzey Makedonya'yı anayasal adıyla tanıyan ve Üsküp'te büyükelçilik atayan ilk ülke olduğunu hatırlatan Ulusoy, bağımsızlığından bu yana yakın tarihi ve beşeri münasebetlerinin bulunduğu bu dost ülkeye her alanda destek verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini kaydetti.

Kuzey Makedonya'daki yeni hükümetin göreve gelmesinin ardından dışişleri bakanı düzeyinde ülkeye ilk resmi ziyaretin Dışişleri Bakanı Hakan Fidan tarafından gerçekleştirildiğini aktaran Ulusoy, iki ülkenin üst düzey yetkililerinin bu süreç içerisinde karşılıklı ziyaretlerde bulunduğuna işaret etti.

Türkiye'de geçen yıl meydana gelen depremlerin ardından Kuzey Makedonya'nın yardım elini uzatan ülkelerden olduğunu belirten Ulusoy, Türkiye'nin de yaz döneminde Kuzey Makedonya'da çıkan orman yangınlarında yardım söndürme uçakları ve helikopter gönderen ilk ülke olduğunu ifade etti.

Türk firmalarının sağlık sektöründen bankacılığa, gıdadan turizme, eğitimden enerjiye birçok alanda Kuzey Makedonya'nın altyapısına, istihdamına ve ekonomisine halihazırda önemli katkılar sağladığına dikkati çeken Ulusoy, "Türk firmalarını Kuzey Makedonya'ya yatırım yapma konusunda teşvike devam ediyoruz. İkili ticaret hacmimizi artırma maksadıyla çabalarımıza hız verdik. Kuzey Makedonya hükümetinin de yabancı yatırımcıyı teşvik edici adımlar atması ve cazip koşullar sağlaması önem taşımaktadır." diye konuştu.

Farklı kültür ve etnik toplulukların barış ve uyum içerisinde yaşadığı bir ülke olması açısından Kuzey Makedonya'nın bir örnek teşkil ettiğini kaydeden Ulusoy, "Kuzey Makedonya Türk toplumu ülkelerimiz arasında Vardar Nehri'ndeki Taş Köprü gibi sağlam bir bağ teşkil ediyor. Türk toplumunun bu ülkenin sadık vatandaşları olarak diğer tüm etnik topluluklarla uyum içerisinde olmasından memnunuz. Türk toplumu daima ülkenin kalkınması ve refahı için çaba göstermektedir." ifadelerini kullandı.

Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı ve Meclis Başkanı, AA standını ziyaret etti

Resepsiyon kapsamında Yunus Emre Enstitüsü ile AA işbirliğinde, geçen yıllara ait Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının AA foto muhabirleri tarafından çekilen fotoğraflarından oluşan sergi konukların ilgisine sunuldu.

Ayrıca resepsiyon kapsamında başta AA Arnavutça ve Makedonca servisi olmak üzere ülkede bulunan Türk kurumları kendilerine ayırılan stantlardan, gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında davetlileri bilgilendirdi.

Öte yandan, resepsiyona katılan Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Davkova ve Meclis Başkanı Gashi de AA'nın standını ziyaret etti, kendilerine AA'nın çalışmaları hakkında bilgi verildi.

Kaynak: AA / Dzihat Aliju - Güncel

Uluslararası İlişkiler Türkiye Cumhuriyeti Cumhuriyet Bayramı Makedonya Türkiye 29 Ekim Güncel

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