Haberler

Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı, ülkesine destekleri için TİKA'ya teşekkür etti

Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı, ülkesine destekleri için TİKA'ya teşekkür etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Gordana Siljanovska-Davkova, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından sağlanan destekler için teşekkür etti. TİKA, Ohri Hidrobiyoloji Enstitüsü'nün tadilatını ve donanımını üstlenerek bilim projelerine katkı sağladı.

Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Gordana Siljanovska-Davkova, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığına (TİKA), ülkesine sağladığı destekler için teşekkür etti.

TİKA, Kuzey Makedonya'nın Ohri şehrindeki Kamu Bilim Kurumu Ohri Hidrobiyoloji Enstitüsünün tadilat ve donanımını sağlayarak, kuruma araç hibesinde bulundu.

Kurumda yapılan törene, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Siljanovska-Davkova, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy, TİKA Başkanı Abdullah Eren, Türkiye'nin Ohri Fahri Konsolosu Abdurrahim Bayraktar ve Ohri Belediyesi yetkilileri katıldı.

"Bu destek, bilim ve etiğin ayrılmaz olduğunu göstermekte"

Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Siljanovska-Davkova, projenin açılmış olmasından mutluluk duyduğuna işaret ederek, ülkesine verdiği destekler için TİKA'ya teşekkür etti.

Siljanovska-Davkova, "Bu destek, bilim ve etiğin ayrılmaz olduğunu göstermekte ve ispat etmektedir. TİKA'nın bu adımını etik bir adım olarak değerlendiriyorum." dedi.

"Kuzey Makedonya'nın tüm şehirlerine ve tüm halklara hizmet edecek projeleri gerçekleştirdik"

Büyükelçi Ulusoy ise "Cumhurbaşkanı Siljanovska-Davkova'nın yönlendirmesi üzerine gerçekleştirilen bu projenin, Ohri Gölü başta olmak üzere, bu güzel ülkedeki doğal güzelliklerin korunması çalışmalarına önemli katlı sağlayacağına inanıyorum." dedi.

TİKA Başkanı Eren de Ohri Gölü'nün Avrupa'nın en eski gölleri arasında yer aldığını belirterek, "Buranın korunmasıyla alakalı, böyle bir projeye TİKA'yı ortak ettiği için Cumhurbaşkanı Siljanovska-Davkova'ya teşekkür ederim." diye konuştu.

TİKA'nın Kuzey Makedonya'da 1300'den fazla projeyi hayata geçirdiğini vurgulayan Eren, "Eğitimden sağlığa, hayvancılıktan idari altyapıların güçlendirilmesine kadar projeler gerçekleştirdik. Kuzey Makedonya'nın tüm şehirlerine ve tüm halklara hizmet edecek şekilde bu projeleri bugüne kadar gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Ohri Hidrobiyoloji Enstitüsü Müdürü Orhideja Tasevska da, TİKA'ya desteleri için teşekkür etti.

TİKA ayrıca Ohri yakınlarındaki Plasnica Belediyesi Sağlık Ocağı inşaatı ve donanımını da gerçekleştirdi.

Kaynak: AA / Dzihat Aliju - Güncel
Sadettin Saran serbest bırakıldı

İfadeye çağrılan Sadettin Saran için karar
Fatih Garipoğlu, Gökmen Kadir Şeynova ve Mert Alaş hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 3 isme daha yakalama kararı
Murat Övüç tutuklandı

Murat Övüç tutuklandı
Kocaeli'den sonra şimdi de Balıkesir! Boş araziye İHA düştü

Ankara ve Kocaeli'den sonra bir ilimize daha İHA düştü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yakalama kararı çıkarılan dünyaca ünlü Türk fotoğrafçı Mert Alaş kimdir? 'Madonna'yı soyan Türk'

"Madonna'yı soyan Türk" de soruşturmada! Her yerde aranıyor
Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş sessizliğini bozdu: Gücüm tükendi

Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş sessizliğini bozdu: Tükendim
Kocasının marketten aldıklarını görünce çemkiren kadına büyük tepki var

Kocasının aldıklarını görünce çemkiren kadına büyük tepki var
Biri bu rezalete dur desin: Yayını izleyenler Bakan Yerlikaya'yı etiketledi

Rezilliğe bakın: Yayını izleyenler Bakan Yerlikaya'yı etiketledi
Yakalama kararı çıkarılan dünyaca ünlü Türk fotoğrafçı Mert Alaş kimdir? 'Madonna'yı soyan Türk'

"Madonna'yı soyan Türk" de soruşturmada! Her yerde aranıyor
UEFA'dan Galatasaray'a ceza

UEFA'dan Galatasaray'a çifte ceza
2.5 saat ifade veren Sadettin Saran'a yöneltilen suçlamalar

İşte 2.5 saat ifade veren Sadettin Saran'a yöneltilen suçlamalar
Desteklediği takımın maçını izlemeye gitti, sinirlerine hakim olamamanın bedelini ağır ödedi

Maç izlemeye gitti, sinirlerine hakim olamamanın bedelini ağır ödedi
Hande Sarıoğlu açtı ağzını yumdu gözünü: İki cihanda elim yakanda Akif, anlatacaksın!

Hande Sarıoğlu ateş püskürdü: İki cihanda elim yakanda Akif!
Kadıköy'de dehşet: 2 kişi ölü bulundu, bir not bırakmışlar

Kadıköy'de dehşet: 2 kişi ölü bulundu, bir not bırakmışlar
Boğaz'a böyle açıldı, düştüğü not hayli manidar: Peçeliyiz diye...

Boğaz'a böyle açıldı, düştüğü not hayli manidar: Peçeliyiz diye...
Anderson Talisca vitesi 5'e taktı! Bir gol daha

Süper Lig'e tek başına damga vuruyor
TasteAtlas, Dünyanın En İyi Sakatat Yemeklerini Açıkladı: Türkiye'den İki Lezzet İlk 10'da

Dünyanın En İyi 10 Sakatat Yemeği Arasına 2 Türk Lezzeti Girdi
title