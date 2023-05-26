Kuzey Makedonya Başbakanı Kovaçevski, ABD'li senatör ile görüştü

Kuzey Makedonya Başbakanı Dimitar Kovaçevski temaslarda bulunmak üzere ülkede bulunan ABD Kongresinden senatör Chris Murphy'yi kabul etti.

Basına kapalı görüşmenin ardından Kovaçevski ile Murphy ortak basın toplantısı düzenledi.

Kovaçevski, yaptığı açıklamada, Murphy'den, ABD'nin özellikle Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik olmak üzere tüm hedeflerinde Kuzey Makedonya'yı desteklemeye devam edeceği yönünde güvence aldıklarını söyledi.

Görüşmede iki ülke arasındaki işbirliğin güçlendirilmesini konuştuklarını aktaran Kovaçevski, ABD'nin desteği sayesinde ülkesinin bağımsızlığından 30 yıl sonra Batı Balkanlarda istikrar faktörü, NATO üyesi ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) dönem başkanlığı olan bir ülkeye dönüştüğünü söyledi.

ABD ile Kuzey Makedonya'nın eylemde ortaklık kavramını kanıtladığını belirten Kovaçevski, "Son 30 yıldır ülkemizde yaşanan reform süreçlerine en büyük desteği, toplumumuzun demokratikleşmesi için güçlü bir şekilde taahhütte bulunan Amerikalı dostlarımızdan alıyoruz. Bu, ülkenin ekonomik kalkınmasının güçlendirilmesi ve ilerletilmesi de dahil olmak üzere, iyi yönetişim sistemini desteklemek, yolsuzlukla mücadele etmek ve ülkedeki demokratik süreçleri desteklemek için otuz yıllık destek." diye konuştu.

İki ülke arasındaki ekonomik ortaklığa da değinen Kovaçevski, ABD ile ticaretin geçen yıl çeyrek milyar doların üstüne çıktığını ve halihazırda ülkede 12 büyük Amerikan şirketi bulunduğunu söyledi.

Murphy: "Bir NATO ülkesinin AB'ye sırtını dönmesi endişe verici olur"

ABD'li senatör Murphy de iki ülkenin uzun süredir güvenlik ortağı olduğunu, bunu "Ukrayna'nın Rusya tarafından acımasızca işgal edilerek uluslararası hukuku ihlal ettiği için bir bedel ödemesini sağlamak için kurdukları birlik ile kanıtladıklarını" söyledi.

İki ülke arasındaki güçlü ve yükselen ekonomik ortaklığa da değinen Murphy, geçmişten daha fazla Amerikan şirketinin şu an ülkede hizmet verdiğini aktardı.

Ziyaretinin sebeplerinden birinin ABD'nin Kuzey Makedonya hükümet ortaklarına, meclis üyelerine ve halkına "AB'ye katılım kararlarını desteklediklerine ve genişlemeyi mümkün kılmak için gerekli adımları atmaya teşvik etmek" için olduğunu vurgulayan Murphy, "Biliyorum ki AB için uzun bir yoldu. Biliyorum ki birçoğu AB'nin gerçek bir olasılık olup olmadığı hakkında meşru sorular soruyor. Birçok insan NATO için de aynı şeyi söyledi, 'Kuzey Makedonya hiçbir zaman NATO'dan davet almayacak'. Ancak siz bu daveti mümkün kılmak için gerekli zor adımları attınız. Bu davetin yapılmasına izin veren tarihi bir anlaşma imzaladınız ve bugün Kuzey Makedonya NATO ittifakının bir üyesi." diye konuştu.

Ukrayna savaşının meydana getirdiği krizin AB'yi kapılarını açık tutması konusunda uyandırdığını ve AB genişlemesi için yeni bir fırsatın olduğunu dile getiren Murphy, Balkan ülkeleri olmadan Ukrayna'nın AB'ye girmesinin mümkün olmayacağını işaret etti.

Bu noktada Kuzey Makedonya'daki anayasal değişikliklerin ülkenin AB'ye üyeliği için açık bir imkan tanıdığını belirten Murphy, "Kuzey Makedonya'nın farklı bir yol izlemesi, bu anayasa değişikliğine karşı karar vermesi ve AB yolundan çıkması durumunda ABD ile ilişkiler üzerindeki etkisi konusunda da net olmak istiyorum. Bir NATO ülkesinin, ortak değerlerimiz temelinde savunma taahhüdünde bulunduğumuz bir ülkenin AB'ye sırtını dönmesi endişe verici olur." ifadesini kullandı.

Görüşmede Kuzey Makedonya Birinci Başbakan Yardımcısı Artan Grub, Kuzey Makedonya Savunma Bakanı Slavjanka Petrovska, ABD'nin Üsküp Büyükelçisi Angela P. Aggeler ve diğer yetkililer yer aldı.

Kuzey Makedonya'da yapılması planlanan anayasa değişiklikleri

Geçen yıl AB ile ilk hükumetlerarası konferansı gerçekleştirerek müzakerelere başlayan Kuzey Makedonya'nın, AB Konseyi sonuçları kapsamında diğer hususların yanı sıra Bulgarları, Kuzey Makedonya Anayasasına dahil etmesi gerekiyor.

Kuzey Makedonya, Bulgarları anayasaya dahil etmeden AB ile fasıl açamayacak.

Bunun gerçekleşmesi için 120 sandalyeli Meclisin üçte iki çoğunluğuna, yani 80 milletvekiline ihtiyaç bulunuyor.