Kuzey Makedonya, Arnavutluk ve Kosova'da, Türkiye'deki seçimler için oy verme işlemi tamamlandı

Balkan ülkeleri Kuzey Makedonya, Arnavutluk ve Kosova'da, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy verme işlemleri sona erdi.

Balkan ülkeleri Kuzey Makedonya, Arnavutluk ve Kosova'da, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy verme işlemleri sona erdi.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te ve Arnavutluk'un başkenti Tiran'da kurulan sandıklarda Türk seçmenler, 5-7 Mayıs tarihlerinde oylarını kullandı.

Türkiye'nin Üsküp ve Tiran Büyükelçiliklerinde oy verme işleminin yerel saatle 21.00'da sona ermesiyle sandıklar kapandı.

Kosova

Kosova'da da Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için oy kullanma işlemi tamamlandı.

Kosova'daki Türk seçmenler, Priştine Büyükelçiliği ile Prizren Başkonsolosluğunda kurulan sandıklarda 6-7 Mayıs tarihlerinde oylarını kullandı.

Oy kullanma işlemlerinin yerel saatle 21.00'de sona ermesinin ardından sandıklar kapandı.

Oy pusulaları, sandık komisyonu ve müşahitler nezaretinde mühürlenerek çuvallara konuldu.

Oy pusulaları, hava yoluyla Türkiye'ye taşınarak Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) teslim edilecek.

YSK verilerine göre, Kuzey Makedonya'da 4 bin 107, Arnavutluk'ta 1416, Kosova'da ise 2 bin 192 kayıtlı seçmen bulunuyor.