Kuzey Koreli Asker, Güney Kore Sınırını Geçti

Güney Kore, yüksek güvenlik önlemleriyle korunan sınırdan Kuzey Koreli bir askerin geçtiğini ve gözaltına alındığını bildirdi. Bu, yeni Güney Kore Devlet Başkanı'nın göreve gelmesinden bu yana ilk kez yaşanan bir asker kaçış olayı.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından (JCS) yapılan açıklamada, Kuzey Koreli bir askerin, Koreler arası sınırdaki yüksek güvenlikli bölgeden geçtiği belirtildi.

Kuzey Kore birliklerinden herhangi bir olağandışı faaliyet tespit edilmediği ifade edilen açıklamada, sınırı geçerek Güney Kore'ye giren askerin gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, söz konusu olayın Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'un haziranda göreve gelmesinden bu yana bildirilen ilk Kuzey Koreli asker kaçışı olduğu belirtilirken, kaçışın nedeninin araştırılacağı kaydedildi.

Güney Kore, hazirandan bu yana iki Kuzey Koreli sivilin iki ülke arasındaki tarafsız bölgeden ülkeye geçtiğini açıklamıştı.

