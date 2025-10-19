Kuzey Koreli Asker, Güney Kore Sınırını Geçti

Güney Kore, Kuzey Koreli bir askerin, iki ülke arasında yüksek güvenlik önlemleriyle korunan sınırı geçerek ülkeye girdiğini bildirdi.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından (JCS) yapılan açıklamada, Kuzey Koreli bir askerin, Koreler arası sınırdaki yüksek güvenlikli bölgeden geçtiği belirtildi.

Kuzey Kore birliklerinden herhangi bir olağandışı faaliyet tespit edilmediği ifade edilen açıklamada, sınırı geçerek Güney Kore'ye giren askerin gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, söz konusu olayın Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'un haziranda göreve gelmesinden bu yana bildirilen ilk Kuzey Koreli asker kaçışı olduğu belirtilirken, kaçışın nedeninin araştırılacağı kaydedildi.

Güney Kore, hazirandan bu yana iki Kuzey Koreli sivilin iki ülke arasındaki tarafsız bölgeden ülkeye geçtiğini açıklamıştı.