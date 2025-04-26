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Kuzey Kore, Yeni Destroyerini Suya İndirdi

Kuzey Kore, Yeni Destroyerini Suya İndirdi
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Kuzey Kore, deniz gücünü artırma hedefiyle geliştirdiği 5 bin tonluk yeni bir destroyeri suya indirdi. Kim Jong-un, bu adımın ABD ve Asya'daki müttefiklerine karşı bir yanıt olduğunu belirtti.

Kuzey Kore, deniz gücünü artırma hedefi doğrultusunda geliştirilen 5 bin tonluk yeni bir destroyeri suya indirdi.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, dev savaş gemisinin Nampo Limanı'nda düzenlenen denize indirme törenine katıldı.

Kim, törende yaptığı konuşmada, ülkesinin silahlanma hamlesi ve bu kapsamda denize indirilen yeni destroyerin ABD ve Asya'daki müttefiklerinin artan askeri tatbikatlarına karşı bir yanıt olduğunu belirtti.

Eski Kuzey Kore Savunma Bakanı Choe Hyon'un adı verilen yeni destroyerin 2026'nın başlarında Kuzey Kore donanmasına teslim edilerek aktif hizmete başlayacağını vurgulayan Kim, Kuzey Kore donanmasını güçlendirme çabalarının bir sonraki adımının nükleer denizaltı edinmek olduğunu söyledi.

Kim, ABD ve Güney Kore'nin genişletilen ortak tatbikatlarını ve güncellenen nükleer caydırıcılık stratejilerini savaş hazırlığı olarak nitelendirerek, "Bu jeopolitik krize ve gelişmelere kararlı bir şekilde yanıt vereceğiz." ifadesini kullandı.

Öte yandan, "çok amaçlı" olarak tanımlanan yeni destroyerin, hava savunma ve deniz savaş sistemlerinin yanı sıra, nükleer başlık taşıyabilen balistik ve seyir füzeleriyle donatılabileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA / Nuri Aydın - Güncel
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