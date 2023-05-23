Kuzey Kore yanlısı gazeteden ABD, Japonya ve Güney Kore'ye 'askeri ittifak' suçlaması

Japonya'da yayın yapan, Kuzey Kore yönetimine yakınlığıyla bilinen Choson Sinbo gazetesi, Güney Kore, ABD ve Japonya liderlerinin G7'deki görüşmesini, "gizli şekilde üçlü askeri ittifak kurma girişimi" olarak niteledi.

Japonya'da yayın yapan, Kuzey Kore yönetimine yakınlığıyla bilinen Choson Sinbo gazetesi, Güney Kore, ABD ve Japonya liderlerinin G7'deki görüşmesini, "gizli şekilde üçlü askeri ittifak kurma girişimi" olarak niteledi.

Yonhap'ın haberine göre, Choson Sinbo gazetesi, Japonya'nın Hiroşima kentinde düzenlenen G7 Liderler Zirvesi marjında bir araya gelen Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, ABD Başkanı Joe Biden ve Japonya Başbakanı Kişida Fumio'nun görüşmesini eleştirdi.

Haberde, üçlü görüşmenin "gizli askeri anlaşmaya vardıklarını saklamak için tasarlanmış aldatıcı bir oyundan başka bir şey olmadığı" ifade edildi.

Güney Kore, ABD ve Japonya'nın askeri ittifak kurma girişiminin, Kore Yarımadası'nda savaş riskini "en üst düzeye çıkardığı" iddia edilen haberde, üç ülkenin Kuzey Kore'nin nükleer tehditlerine karşı stratejik işbirliğini güçlendirme taahhütleri kınandı.

Haberde, söz konusu girişimin bölgede savaş riskinin önünü açtığı ve "bunun herhangi bir diplomatik söylemle bile tersine çevrilemeyecek bir gerçek" olduğu vurgulandı.

Japonya'daki Koreli Yerleşimciler Dernekleri Federasyonu (Chongryon) tarafından yayımlanan Choson Sinbo, Kuzey Kore rejimine yakın görüşleri ifade etmesiyle biliniyor.

ABD Başkanı Joe Biden, Japonya'nın Hiroşima kentindeki G7 Liderler Zirvesi marjında, Japonya Başbakanı Kişida Fumio ve Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol ile bir araya gelmişti.

Biden ABD, Japonya ve Güney Kore'nin üçlü ortaklığı sayesinde Hint-Pasifik'in daha güçlü olduğunu belirtmişti.

Görüşmede liderler, Kuzey Kore'nin yasa dışı nükleer ve füze tehditlerine karşı yeni koordinasyon dahil üç ülke arasındaki işbirliğini daha yüksek seviyelere çıkarmanın yollarını ele almıştı.