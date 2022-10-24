Kuzey Kore, Vietnam, Laos ve Küba Liderleri Çkp Merkez Komitesi Genel Sekreteri Seçilmesinden Dolayı Xi'yi Kutladı

BEİJİNG, 24 Ekim (Xinhua) -- Kuzey Kore, Vietnam, Laos ve Küba'da iktidar partisi liderleri Pazar günü, Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) 20. Merkez Komitesi Genel Sekreteri seçilmesinden dolayı Çin CumhurbaşkanıXi Jinping'e birer kutlama mesajı gönderdiler.

Kuzey Kore'nin Kore İşçi Partisi Genel Sekreteri Kim Jong Un, 20. ÇKP Ulusal Kongresi'nin, Çin Komünist Partisi ve halkının, özünde Xi'nin bulunduğu ÇKP Merkez Komitesi etrafında daha sıkı birleşmesi ve Çin ulusunun Xi Jinping'in Yeni Çağda Çin'e Özgü Sosyalizm Düşüncesi bayrağı altında büyük yeniden canlanmasının tarihi sürecini ilerletmesi için tarihi bir dönüm noktası niteliğinde olduğunu söyledi.

Kim, ÇKP ve Çin halkının Xi'nin liderliğinde Çin'e özgü sosyalizmi sürdürerek geliştireceğine ve her bakımdan modern bir sosyalist ülke inşasına doğru yeni yolculuğunda şanlı bir zafer kazanacağına kesinlikle inandığını söyledi.

Kim, Kuzey Kore-Çin ilişkilerini daha iyi bir geleceğe taşımak ve iki ülkenin büyük sosyalizm davalarına dinamik bir katkı sunmak için Xi ile birlikte çalışmak istediğini söyledi.

Vietnam Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri Nguyen Phu Trong, Çin'in uzun vadeli kalkınmasını ve İkinci Yüzyıl Hedefi'nin başarıyla gerçekleştirilmesini hedefleyen 20. ÇKP Ulusal Kongresi'nin, bir dizi önemli stratejik plan, hedef ve görev oluşturduğunu ve bunun yanı sıra Çin'e özgü sosyalizm teorik sisteminin sürekli iyileşmesine ve yenilikçi bir şekilde geliştirilmesine katkıda bulunduğunu söyledi.

Vietnamlı lider, özünde Xi'nin bulunduğu ÇKP Merkez Komitesi liderliğinde ve Xi Jinping'in Yeni Çağda Çin'e Özgü Sosyalizm Düşüncesi rehberliğinde tüm partinin ve tüm Çin halkının 20. ÇKP Ulusal Kongresi'nin koyduğu hedefleri kesinlikle tamamlayacağına, esas olarak sosyalist modernleşmeyi erken bir tarihte gerçekleştireceğine ve Çin'i müreffeh, güçlü, demokratik, kültürel olarak gelişmiş, uyumlu ve güzel büyük ve modern bir sosyalist ülke haline getireceğine inandığını belirtti.

Vietnam Komünist Partisi lideri, ülkesinin, Xi'nin her iki ülke halkının yararına Vietnam-Çin ilişkilerine gösterdiği yakınlık ve muazzam katkılarına büyük önem verdiğini ve değerli bulduğunu sözlerine ekledi.

Laos Halkın Devrimci Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri Thongloun Sisoulith de mesajında 18. ÇKP Ulusal Kongresi'nden bu yana, özünde Xi'nin bulunduğu ÇKP Merkez Komitesi'nin Çin halkını birleştirdiğini ve önderlik ettiğini ve Çin'e özgü sosyalizm davasında devamlı suretle yeni başarılara imza attığını ve yeni zaferler elde ettiğini söyledi.

Thongloun, Xi'nin öne sürdüğü; ortak geleceğe sahip bir insan topluluğu inşası, Kuşak ve Yol İnisiyatifi, Küresel Kalkınma İnisiyatifi ve Küresel Güvenlik İnisiyatifi gibi büyük düşünce ve önermelerin uluslararası toplum tarafından geniş kabul ve destek gördüğünü ve bu önerilerin dünya barışı ve kalkınmasına pozitif katkılar yaptığını ve yapmaya devam edeceğini belirtti.

Thongloun, yeni dönemde Laos ve Çin arasındaki stratejik iletişimi daha da güçlendirmek ve Laos-Çin ilişkilerinin derinlemesine gelişimine liderlik etmek ve katkıda bulunmak ve iki ülkeye ve haklarına daha fazla fayda sağlayacak ve sosyalizmin büyük davasını birlikte ilerletecek şekilde ortak geleceğe sahip bir toplum inşası için Xi ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu söyledi.

Küba Komünist Partisi Merkez Komitesi Birinci Sekreteri ve Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel de Xi'ye gönderdiği kutlama mesajında ÇKP ve Çin halkının Xi'nin liderliğinde yeni çağda Çin'e özgü sosyalizm davasında kesinlikle yeni başarılara imza atmaya devam edeceğine inanıldığını söyledi.

Diaz-Canel, Xi'nin, Marksizm'in Çin bağlamına ve çağa uyarlanmasında bir dönüm noktası olan, yeni çağda Çin'e özgü sosyalizm düşüncesine teorik ve pratik katkılar sunulmasında ÇKP Merkez Komitesi'ne önderlik ettiğini belirtti.

Çin ve Küba'nın iyi birer dost, iyi birer yoldaş ve iyi birer kardeş olduklarına işaret eden Diaz-Canel,iki ülke arasındaki ilişkilerin ayırt edici özelliklerinin karşılıklı siyasi güven, dostane işbirliği ve yakınlık olduğunu belirtti.

Diaz-Canel, Küba ve Çin'deki iki parti, iki ülke ve iki halk arasındaki ilişkilerin örnek gösterilebilecek nitelikte olduğunu söyledi.

Diaz-Canel, iki ülkenin sürdürülebilir kalkınmasına ve halklarının refahına katkı sunacak ve dünya sosyalizm sürecinin geri döndürülemez ve canlı bir hale getirilmesine yardımcı olmak için sözünü ettiği bu örnek ilişkilere dönük siyasi rehberliği yılmadan güçlendirmeye devam etmek amacıyla Xi ile çalışmaya hazır olduğunu kaydetti.