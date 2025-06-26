Kuzey Kore ve Rusya Arasındaki Tren Seferleri 5 Yıl Sonra Yeniden Başlatıldı

Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang ile Rusya'nın başkenti Moskova arasında Kovid-19 salgını nedeniyle durdurulan direkt tren seferleri, 5 yıl sonra yeniden başlatıldı.

Seul merkezli Yonhap Ajansının Rus kaynaklara dayandırdığı haberine göre, 17 Haziran'da Pyongyang'dan ayrılan tren, 8 günlük sefer sonrası Moskova'daki Yaroslavsky İstasyonu'na ulaştı.

Böylelikle Kovid-19 salgını sebebiyle Şubat 2020'den beri demir yolu güzergahında ilk tren seferi gerçekleştirildi.

Moskova'ya ulaşan trendeki Kuzey Kore demir yolu temsilcisi, seferde yolcu bulunmadığını ve sadece kondüktörlerin yer aldığını söyledi.

Temsilci, doğrudan seferlerin yeniden başlatılmasının "Rusya ile Kuzey Kore arasındaki güçlü ilişkiyi" sembolize ettiğini dile getirdi.

Dünyanın en uzun doğrudan tren hattı

İki nokta arasındaki mesafenin 10 bin kilometreden fazla olduğu Pyongyang-Moskova güzergahı, dünyanın en uzun doğrudan tren hattı olarak biliniyor.

Ayda iki kez hizmet verecek tren hattının biletleri, kalkıştan yaklaşık 60 gün önce satışa sunulacak.