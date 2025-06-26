Kuzey Kore ve Rusya Arasındaki Tren Seferleri 5 Yıl Sonra Yeniden Başlatıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kovid-19 salgını nedeniyle durdurulan Kuzey Kore'nin Pyongyang ile Rusya'nın Moskova arasındaki direkt tren seferleri, 5 yıl aradan sonra yeniden başladı. Seferin yalnızca kondüktörlerle yapıldığı ve yolcu taşımadığı belirtildi.

Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang ile Rusya'nın başkenti Moskova arasında Kovid-19 salgını nedeniyle durdurulan direkt tren seferleri, 5 yıl sonra yeniden başlatıldı.

Seul merkezli Yonhap Ajansının Rus kaynaklara dayandırdığı haberine göre, 17 Haziran'da Pyongyang'dan ayrılan tren, 8 günlük sefer sonrası Moskova'daki Yaroslavsky İstasyonu'na ulaştı.

Böylelikle Kovid-19 salgını sebebiyle Şubat 2020'den beri demir yolu güzergahında ilk tren seferi gerçekleştirildi.

Moskova'ya ulaşan trendeki Kuzey Kore demir yolu temsilcisi, seferde yolcu bulunmadığını ve sadece kondüktörlerin yer aldığını söyledi.

Temsilci, doğrudan seferlerin yeniden başlatılmasının "Rusya ile Kuzey Kore arasındaki güçlü ilişkiyi" sembolize ettiğini dile getirdi.

Dünyanın en uzun doğrudan tren hattı

İki nokta arasındaki mesafenin 10 bin kilometreden fazla olduğu Pyongyang-Moskova güzergahı, dünyanın en uzun doğrudan tren hattı olarak biliniyor.

Ayda iki kez hizmet verecek tren hattının biletleri, kalkıştan yaklaşık 60 gün önce satışa sunulacak.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel
Can Yaman ve sevgilisinden sınırları zorlayan poz! Çantayla önlem aldı

Can Yaman ve sevgilisinden sınırları zorlayan poz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
18 yaşındaki Oya, eski nişanlısı tarafından karnındaki bebeğiyle öldürüldü

İstismara uğrayıp hamile kalınca eski nişanlısı tarafından katledildi
Önce aşırı sıcaklar sonra sağanak! Termometrelerde sert düşüş

Önce aşırı sıcaklar sonra sağanak
Dev holdingde kriz! Türkiye'nin en zengin 2. insanı hakkkında vahim suçlama

Dev holdingde kriz! Türkiye'nin en zengin 2. insanı için vahim suçlama
Parayı koyacak yer bulamayacak! Okan Buruk'a dev sözleşme

Parayı koyacak yer bulamayacak! Okan Buruk'a dev sözleşme
Yeni düzenleme ile en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte masadaki 3 senaryo

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte masadaki 3 senaryo
Haluk Levent'e sahnede para atılınca olanlar oldu: Gelecek yıl Ulus pavyonundayım

Haluk Levent'e sahnede para atılınca olanlar oldu
Araçlara ÖTV düzenlemesi teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi

Araç sahiplerini yakından ilgilendiriyor! Düzenleme Meclis'ten geçti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.