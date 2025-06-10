Kuzey Kore ve Rusya Arasında Tren Seferleri Yeniden Başlıyor

Kuzey Kore ve Rusya Arasında Tren Seferleri Yeniden Başlıyor
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Rusya Demiryolları, Pyongyang ile Moskova arasındaki direkt tren seferlerinin 17 Haziran'da, Pyongyang ile Habarovsk arasındaki seferlerin ise 19 Haziran'da başlayacağını duyurdu. Seferler, Kovid-19 salgını nedeniyle iki yıl süreyle askıya alınmıştı.

MOSKOVA, 10 Haziran (Xinhua) -- Rusya Demiryolları, Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang ile Moskova arasındaki direkt uluslararası tren seferlerinin 17 Haziran'da yeniden başlayacağını duyurdu.

Şirket salı günü Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Pyongyang ile Rusya'nın Uzak Doğu Bölgesi'ndeki Habarovsk kenti arasındaki yolcu tren seferlerinin de 19 Haziran'da yeniden başlayacağını bildirdi.

Ayda iki kez düzenlenecek Pyongyang-Moskova seferi 10.000 kilometreyi aşan uzunluğu ve 8 günlük yolculuk süresiyle dünyanın en uzun doğrudan uluslararası tren hattı olma özelliğini taşıyor.

Kuzey Kore ile Rusya arasındaki seferler, Kovid-19 salgını nedeniyle şubat 2020'de askıya alınmıştı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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