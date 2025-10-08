Haberler

Kuzey Kore ve Laos Liderleri İlişkileri Geliştirmek İçin Bir Araya Geldi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Laos Devlet Başkanı Thongloun Sisoulith ile Pyongyang'da görüşerek iki ülke arasındaki işbirliğini geliştirme konusunu ele aldı. Liderler, geleneksel dostluk ve işbirliğinin daha da güçleneceği inancını dile getirdi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve Laos Devlet Başkanı Thongloun Sisoulith, başkent Pyongyang'da bir araya gelerek ikili ilişkileri geliştirme konusunu ele aldı.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, Laos Devlet Başkanı Sisoulith, Kuzey Kore'de iktidardaki Kore İşçi Partisinin (WPK) 80. kuruluş yılı kutlamaları kapsamında ülkeye ziyarette bulundu.

Pyongyang'da bir araya gelen Kuzey Kore lideri Kim ve Sisoulith'in görüşmesinde, karşılıklı işbirliğini geliştirmenin yolları ele alındı.

Bu kapsamda liderler, iki ülke arasındaki "geleneksel dostluk ve işbirliğinin" daha da geliştirileceğine dair beklenti ve inançlarını ifade etti.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Çakır - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gökçek'in oğlunu mest eden sözler

Erdoğan'ın parti grubundaki sözleri Gökçek'in oğlunu mest etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'den ortalığı yıkacak Jhon Duran kararı

Fenerbahçe'den ortalığı yıkacak Jhon Duran kararı
Ünlülere uyuşturucu operasyonu! İfadeleri ve kan örnekleri alınıyor

Ünlülere uyuşturucu operasyonu! Hadise ve İrem Derici de gözaltında
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.