Kuzey Kore ve Laos Liderleri İlişkileri Geliştirmek İçin Bir Araya Geldi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve Laos Devlet Başkanı Thongloun Sisoulith, başkent Pyongyang'da bir araya gelerek ikili ilişkileri geliştirme konusunu ele aldı.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, Laos Devlet Başkanı Sisoulith, Kuzey Kore'de iktidardaki Kore İşçi Partisinin (WPK) 80. kuruluş yılı kutlamaları kapsamında ülkeye ziyarette bulundu.

Pyongyang'da bir araya gelen Kuzey Kore lideri Kim ve Sisoulith'in görüşmesinde, karşılıklı işbirliğini geliştirmenin yolları ele alındı.

Bu kapsamda liderler, iki ülke arasındaki "geleneksel dostluk ve işbirliğinin" daha da geliştirileceğine dair beklenti ve inançlarını ifade etti.