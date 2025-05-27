Kuzey Kore, Trump'ın 'Altın Kubbe' Projesini Tehlikeli Buldu

Kuzey Kore, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Altın Kubbe" adlı füze savunma sistemi projesini, "tehlikeli ve tehditkar" olarak tanımladı.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre, Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığına bağlı Amerikan Çalışmaları Enstitüsü, Trump'ın "Altın Kubbe" projesi hakkında bir memorandum yayımladı.

Enstitü, Trump'ın "Altın Kubbe" adlı füze savunma sistemi projesinin, "tehlikeli ve tehditkar" olduğunu belirtirken, projenin ABD tarafından "düşmanca yaklaşılan" nükleer silah sahibi devletlerin stratejik güvenliğini tehdit etmeyi amaçladığını kaydetti.

Projeyi ABD kuvvetlerinin "saldırgan askeri gücünü" kullanmasını kolaylaştırmayı amaçlayan çok tehlikeli bir "tehdit girişimi" olarak tanımlayan enstitü, ABD'nin dış uzayı askerileştirmeyi amaçladığını öne sürdü.

Enstitü, "Altın Kubbe" projesinin amacının nükleer silah sahibi devletlerin "güvenlik kaygılarını harekete geçirerek" uzayı potansiyel bir nükleer savaş alanına dönüştürmek ve küresel bir uzay silahlanma yarışını tetiklemek olduğunu ifade etti.

Trump'ın "Altın Kubbe" planı

ABD Başkanı Trump, uzun süredir bahsettiği "Altın Kubbe" savunma sistemiyle ilgili resmi duyuruyu dün yapmıştı.

Projenin, uzay tabanlı sensörler ve önleyiciler de dahil olmak üzere yeni nesil teknolojileri kara, deniz ve uzayda konuşlandıracak son teknoloji ürünü bir sistem olacağını kaydeden Trump, proje için ilk etapta 25 milyar dolarlık bir bütçe ayıracaklarını, sonraki mali yıllarda da planlanan diğer harcamaları yapacaklarını belirtmişti.