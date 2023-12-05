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Kuzey Kore, Senegal ve Gine'deki büyükelçiliklerini kapattı

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Kuzey Kore'nin, bazı ülkelerin ardından Senegal ve Gine'deki büyükelçiliklerini de kapattığı bildirildi. Ülkenin diplomatik misyon sayısı 46'ya düştü.

Kuzey Kore'nin, bazı ülkelerin ardından Senegal ve Gine'deki büyükelçiliklerini de kapattığı bildirildi.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Dışişleri Bakanlığından ismi belirtilmeyen bir yetkili, Kuzey Kore'nin son aylarda bazı ülkelerdeki büyükelçiliklerini kapatmasına ilişkin açıklama yaptı.

Yetkili, Senegal ile 1972'de, Gine ile 1969'da diplomatik ilişkiler kuran Kuzey Kore'nin, bu ülkelerdeki diplomatik temsilciliklerini kapattığını ve diplomatik misyon sayısının 53'ten 46'ya düştüğünü kaydetti.

Yetkili, bu adımdaki en büyük etkenin "ülkeye yönelik küresel yaptırımlardan kaynaklanan ekonomik sıkıntılar" olduğuna işaret etti.

Kuzey Kore, son aylarda Angola, Uganda, Bangladeş, Nepal ve İspanya'daki büyükelçiliklerini kapatmıştı.

Pyongyang yönetimi, geçen ay, "değişen küresel ortama ve ulusal dış politikaya uygun olarak" yeni diplomatik misyonlar açıp kapattığını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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