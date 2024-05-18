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Kuzey Kore, otonom navigasyon sistemiyle donatılmış yeni bir taktik balistik füze denemesi yaptı

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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un denetlediği otonom navigasyon sistemiyle donatılmış füze denemesi, ülkenin silah kapasitesini artırmayı hedefliyor.

Kuzey Kore, otonom navigasyon sistemiyle donatılmış yeni bir taktik balistik füze denemesi yaptığını duyurdu.

Kuzey Kore'nin resmi Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, Doğu Denizi yönüne fırlatılan balistik füze denemesini, lider Kim Jong-un denetledi.

Otonom navigasyon sistemiyle donatılmış füze denemesi, ülkenin silah kapasitesini artırma kapsamında yapıldı.

Kuzey Kore lideri Kim, denemenin başarılı geçmesinden dolayı memnun olduğunu belirtti.

Güney Kore ve Japonya, dün, Kuzey Kore'nin Japon Denizi (Doğu Denizi) yönünde balistik füzeler fırlattığını bildirmişti. ???????

Kaynak: AA / Güncel

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