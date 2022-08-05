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Kuzey Kore'nin yeni nükleer denemeler yapabileceği iddia edildi

Kuzey Kore'nin yeni nükleer denemeler yapabileceği iddia edildi

Kuzey Kore'nin, ülkenin kuzeydoğusundaki nükleer deneme sahasında yeni hazırlıklar içinde olduğu ve yeni bir deneme yapabileceği ileri sürüldü.

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Kuzey Kore'nin, ülkenin kuzeydoğusundaki nükleer deneme sahasında yeni hazırlıklar içinde olduğu ve yeni bir deneme yapabileceği ileri sürüldü.

ABD ve Güney Kore istihbarat yetkilileri, Kuzey Kore'nin Punggye-ri deneme sahasında yeni nükleer testler yapma hazırlığında olduğunu tespit ettiklerini söyledi.

Uydu görüntüleri, deneme sahasındaki Tünel 3 girişinde mart ayından itibaren yeni kazı çalışmaları yapıldığını ve alanda 2018 yılında yıkılan bazı binaların yeniden inşa edildiğini gösterdi.

Öte yandan BM uzmanları tarafından BM Güvenlik Konseyi'ne sunulan raporda, Kuzey Kore'nin Yongbyon nükleer sahasındaki uranyum zenginleştirme tesisini genişletmeye devam ettiği belirtildi.

Associated Press tarafından elde edilen raporda, Kuzey Kore'nin bu yıl içinde iki büyük "hack" olayı gerçekleştirdiği ve piyasalardan "yüz milyonlarca dolar" değerinde kripto para çaldığı, BM yasalarını ihlal ederek bazı şirketler üzerinden yasa dışı petrol ithalatı ve kömür ihracatı yaptığı kaydedildi.

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AA / Şeyma Uzundere - Güncel

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