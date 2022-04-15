Kuzey Kore'nin kurucu liderinin 110. yaş gününde askeri geçit töreni olmayacak

Kuzey Kore'de, ülkenin kurucu lideri Kim Il-sung'un 110. yaş günü dolayısıyla ülke genelinde askeri geçit töreni olmadan kutlamalar yapılacak.

Kuzey Kore devlet medyası, kurucu liderin 110. yaş gününün havai fişek ve dans gösterileriyle kutlanacağını açıkladı.

Genellikle, yıl dönümlerindeki kutlamalarda büyük askeri geçit töreni düzenlemesiyle bilinen Kuzey Kore'nin, söz konusu yaş gününde askeri geçit töreni yapılacağına dair bilgi paylaşılmadı.

Öte yandan, Kuzey Kore'yi yakından takip eden başka bir web sitesi "NK News" ise askeri geçit töreni yapıldığının bir göstergesi olarak, gece yarısı Pyongyang kent merkezi üzerinde jetlerin ve helikopterlerin uçtuğunu ileri sürdü.

Kuzey'in devlet kontrolündeki Uriminzokkiri internet sitesinde yer alan yorum yazısında halk, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'a bağlılık içinde daha fazla çalışmaya çağrıldı.

Yazıda "Ülkenin kurucu lideri Kim Il-sung'un güçlü sosyalist bir devlet kurma hayalini gerçekleştirelim." ifadesi yer aldı.

İktidardaki İşçi Partisine (WPK) yakın ulusal gazete Rodong Sinmun da Kuzey Kore'nin Kim Jong Un'un üstün liderliği altında, kurucu lider Kim Il-sung'a "ebedi lider" olarak saygı duyduğunu belirtti.

15 Nisan "Güneşin Günü" olarak anılıyor

Kurucu liderin doğum günü olan ve resmi tatil ilan edilen 15 Nisan, ülkede "Güneşin Günü" olarak anılıyor.

Ülke Japon işgali altındayken gerilla olarak savaşan ve 1948'de Kuzey Kore'yi kuran Kim Il-sung, 1994'te hayatını kaybetmişti.

İktidarın babadan oğula geçtiği ülkede, Kim Il-sung'un ölümünden sonra oğlu Kim Jong-il ülkenin başına geçmiş ve 2011 yılına kadar iktidarda kalmıştı.

Kim Jong-il'in ölümünün ardından oğlu ve ülkenin mevcut lideri Kim Jong-un yönetimi devralmıştı.