Kuzey Kore'nin Kripto Varlık Hırsızlığı: 2,84 Milyar Dolar Çalındı

Güncelleme:
Güney Kore ve ABD işbirliğiyle kurulan Çok Taraflı Yaptırımları İzleme Ekibi (MSMT) raporu, Kuzey Kore'nin 2024'ten bu yana yaklaşık 2,84 milyar dolar değerinde kripto varlık çaldığını ortaya koydu. Raporda, bu hırsızlık faaliyetlerinin Kuzey Kore'nin nükleer ve balistik füze programlarını desteklemek amacıyla gerçekleştirildiği belirtiliyor.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan MSMT raporunda, yaklaşık 2 bin Kuzey Koreli bilişim çalışanının kripto para hırsızlığına dahil olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Raporda, söz konusu faaliyetlerin ülkedeki nükleer ve balistik füze programlarını finanse etmek amacıyla organize edildiği vurgulandı.

Sanal varlıkların çoğunlukla Orta Doğu ve Asya'daki kripto borsalarından alındığı belirtilen raporda, Kuzey Kore'nin 2024 başı ile Eylül 2025 arasında yaklaşık 2,84 milyar dolar değerinde kripto varlık çaldığı kaydedildi.

Raporda, Kuzey Koreli bilişim çalışanlarının, aralarında Çin, Rusya, Laos ve Kamboçya'nın bulunduğu en az 8 ülkede faaliyet gösterdiği ifade edilirken, çoğunun Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarıyla yaptırıma tabi tutulan devlet kuruluşlarıyla bağlantılı olduğu ve gelirlerinin yarısının Kuzey Kore'ye gönderildiği bildirildi.

MSMT'ye katılan ülkeler tarafından yayımlanan açıklamada "Bu durum, Kuzey Kore'nin yasa dışı kitle imha silahları ve balistik füze programları için milyarlarca doları çalmak ve bunları dolandırıcılık yoluyla elde etmek amacıyla yabancı hükümetleri, özel şirketleri ve halkı sürekli olarak sömürdüğünü göstermektedir." ifadesine yer verildi.

Çok Taraflı Yaptırımları İzleme Ekibi

MSMT, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin Kuzey Kore'yi izleyen BM yaptırım panelinin yetkisini sona erdirmesinin ardından Ekim 2023'te Güney Kore ve ABD tarafından kurulmuştu.

Avustralya, İngiltere, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Hollanda ve Yeni Zelanda dahil toplam 9 ülke yeni mekanizmaya katılmıştı.

MSMT'ye katılan ülkelerin, küresel nükleer silahların yayılmasını önleme ve Kuzey Kore'nin kitle imha silahları ile balistik füze programlarından kaynaklanan tehdidi ele alma konusunda kararlı olduğu vurgulanmıştı.

Kaynak: AA / Şilan Turp - Güncel
