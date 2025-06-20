Kuzey Kore'nin İlk Beşiz Bebekleri Taburcu Edildi

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Kuzey Kore'de bir kadının doğum yaptığı beşiz bebekler, 5 aylık hastanede gözetim sürecinin ardından anneleriyle birlikte evlerine gönderildi. Bu doğum, ülkede kayıtlara geçen ilk beşiz doğumu oldu.

Kuzey Kore'de kayıtlara geçen ilk beşiz bebekler, hastanede yaklaşık 5 ay gözetim altında tutulduktan sonra taburcu edildi.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre, başkent Pyongyang'da yaşayan Pak Kyong Sim adlı kadın, hamileliği sırasında birden fazla bebeği taşıdığının öğrenilmesi üzerine kadın doğum hastanesine sevk edildi.

Hastanede özel olarak ilgilenilen Pak, 31 Ocak'ta beş bebek doğurdu.

Ülkede kayıtlara geçen ilk beşiz doğumunda 2 erkek ve 3 kız çocuğu dünyaya geldi.

Yaklaşık 5 ay hastanede gözetim altında tutulan bebeklerin dün taburcu edilerek anneleriyle evlerine gönderildiği belirtildi.

Kaynak: AA / Emirhan Demir - Güncel
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