Kuzey Kore'nin Başkenti Pyongyang'da Büyük Yangın Çıktı

Uydu görüntüleri, Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'ın merkezinde bu ayın başında çıkan ve devlet medyası tarafından paylaşılmayan yangın sonucu kentin siyah dumanlarla kaplandığını, alevlerin başladığı binanın ise küle döndüğünü gösterdi.

Kuzey Kore'yi takip eden internet sitesi "NK News"un uydu görüntülerine dayandırdığı haberine göre, Pyongyang yakınlarındaki Ryugyong Oteli ve Kore Savaşı Müzesi yakınlarında 2 Kasım'da "büyük çaplı" bir yangın meydana geldi.

Çok sayıda yanıcı madde bulunan küçük bir fabrikada başladığı değerlendirilen yangın sonrası kent, siyah dumanlarla kaplandı.

Kuzey Kore devlet medyasının olayla ilgili herhangi bir bilgi paylaşmaması nedeniyle can kaybı ve hasarın boyutu net olarak belirlenemezken, uydu görüntüleri yangının çıktığı binanın tamamen kül olduğunu ortaya koydu.

Kuzey Kore coğrafi analiz uzmanı Jacob Bogle, NK News'a yaptığı açıklamada, yanan yapının "neredeyse kesin olarak" küçük bir depo veya fabrika olduğunu söyleyerek "Benim tahminim, rastgele bir kıvılcım veya kimyasal bir kabın alev alması gibi bir kaza olduğu yönünde." ifadesini kullandı.