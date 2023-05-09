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Kuzey Kore lideri Kim, Zafer Günü dolayısıyla Putin'e mesaj gönderdi

Kuzey Kore lideri Kim, Zafer Günü dolayısıyla Putin'e mesaj gönderdi

Güncel Haberler

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e 9 Mayıs Zafer Günü dolayısıyla tebrik mesajı gönderdi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e 9 Mayıs Zafer Günü dolayısıyla tebrik mesajı gönderdi.

Yonhap'ın haberine göre, Kim, Rusya'da Sovyetler Birliği'nin İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı mağlup etmesinin yıl dönümü dolayısıyla kutlanan 9 Mayıs Zafer Günü için Putin'e yolladığı mesajda, Rusya'nın "düşman güçlerin bütün meydan okumalarını ve tehditlerini dağıtacağını" kaydetti.

Kim, Rusya'nın "emperyalistlerin keyfi uygulamalarına karşı uluslararası adaleti sağlamak için kutsal bir mücadele" verdiğini ifade etti.

Kaynak: AA / Saadet Firdevs Aparı - Güncel

Vladimir Putin Kuzey Kore Rusya Güncel Haberler

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