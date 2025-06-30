Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un, Rusya ile Kültürel İşbirliğini Geliştirme Vurgusu Yaptı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Rusya ile kültür ve sanat alanlarında ilişkilerinin geliştirilmesi gerektiğini bildirdi.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre, Rusya Kültür Bakanı Olga Lyubimova, Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'ı ziyaret etti.

Bakan Lyubimova, ziyareti kapsamında Kuzey Kore lideri Kim Jong-un tarafından kabul edildi.

Görüşmede Kim ve Lyubimova, Moskova-Pyongyang ilişkilerinde kültür ve sanatta işbirliğini daha da derinleştirmenin yollarını ele aldı.

İlişkilerde söz konusu alanlarda işbirliğinin daha da geliştirilmesi gerektiğini söyleyen Kim, çeşitli sektörlerdeki işbirliklerinin iki halkın refahına somut katkılar sağladığını bildirdi.

Lyubimova da iki ülkenin kültürel işbirliğinin şimdiye kadarki en yüksek seviyeye ulaştığını vurguladı.

İkili, ziyaret kapsamında Pyongyang'da düzenlenen Rus ve Kuzey Koreli kültür ve sanat topluluklarının sergilediği etkinliğe katıldı.

Görüşmeye Rusya'nın Pyongyang Büyükelçisi Alexandr Matsegora da eşlik etti.???????