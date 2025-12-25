Haberler

Kuzey Kore Lideri İnşa Halindeki Yeni Nükleer Denizaltıyı Denetledi

Güncelleme:
Kuzey Kore'nin lideri Kim Jong-un, nükleer enerjiyle çalışan 8.700 tonluk stratejik güdümlü füze denizaltısının inşasını denetledi ve nükleer silahlar konusunda kararlı adımlar atacaklarını vurguladı.

PYONGYANG, 25 Aralık (Xinhua) -- Kuzey Kore lideri ve Kore İşçi Partisi Genel Sekreteri Kim Jong-un, nükleer enerjiyle çalışan 8.700 tonluk stratejik güdümlü füze denizaltının inşa sürecini denetledi.

Resmi Kore Merkez Haber Ajansı'nın perşembe günkü haberine göre stratejik nükleer saldırı denizaltısının inşasının önemini vurgulayan Kim, "donanmaya nükleer silahlar sağlanması konusunda kararlı şekilde ilerleme kaydedilmesine yönelik sarsılmaz irade ve stratejik ve taktiksel politikalara" dikkat çekti.

Kim, Güney Kore'nin nükleer denizaltı geliştirme planlarının, Kore Yarımadası'ndaki istikrarsızlığı derinleştireceğini vurguladı.

Kim, deniz kuvvetlerini yeniden yapılandırıp yeni birimler kurmaya yönelik stratejik bir planları bulunduğunu da ifade etti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
