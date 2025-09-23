Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un, Çin ile İlişkileri Güçlendirme Vurgusu Yaptı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkesinin Çin ile ilişkilerini güçlendirme konusundaki kararlılığını bir kez daha teyit etti.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre Kim, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Kuzey Kore'nin kuruluş yıl dönümü vesilesiyle gönderdiği tebrik mesajına cevaben, "Kore İşçi Partisi'nin ve Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti hükümetinin sarsılmaz duruşu, zamanın gereklerine uygun olarak Çin ile geleneksel dostluk ve işbirliği ilişkilerini daha da güçlendirmek ve geliştirmektir." ifadesini kullandı.

Kim, yakın zamanda Pekin'de düzenlenen Çin Zafer Günü kutlamalarına katıldığını ve Devlet Başkanı Şi ile "anlamlı görüşmeler" gerçekleştirdiğini belirterek, Kuzey Kore ve Çin'in dostane ilişkilerinin gelişeceğine inandığını ifade etti.

Ayrıca, Kuzey Kore lideri Kim, Çin'e "14. Beş Yıllık Plan'ını başarıyla tamamlaması ve modern sosyalist bir devletin her yönüyle inşasında" başarılar diledi.