Kuzey Kore Lideri Kim, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in tahta çıkışının 70'inci yılını kutladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kuzey Kore Lideri Kim, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in tahta çıkışının 70'inci yılını kutladı

AA - Saadet Firdevs Aparı - Güncel
 - Güncelleme:
Kuzey Kore Lideri Kim, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in tahta çıkışının 70'inci yılını kutladı

Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un, 96 yaşındaki İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in tahta çıkışının 70'inci yılını tebrik etti.

Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un, 96 yaşındaki İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in tahta çıkışının 70'inci yılını tebrik etti.

Straits Times sitesinin haberine göre, Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Kim tarafından gönderilen mesajda, "Ülkenizin Ulusal Günü, Majesteleri'nin resmi doğum günü vesilesiyle sizi ve halkınızı tebrik ediyorum." ifadeleri yer aldı.

Mesajın, Kim Jong-un'un "Kraliçe'ye gönderdiği ilk halka açık mesaj" olduğu belirtiliyor.

İngiliz yetkililer, böyle bir mesajın daha önce de gönderildiğini aktarırken, bir veri tabanı araştırması, mesajın Kuzey Kore basınında ilk defa yer aldığını ortaya koydu.

Kraliçe 2. Elizabeth'in tahta çıkışının 70'inci yılına (Platin Yıl Dönümü) ilişkin törenler, dün, doğumu günü kutlamasıyla başlamıştı.

Geçit törenine 96 yaşındaki Kraliçe katılmazken, Kraliyet ailesinin diğer üyeleri kendilerini taşıyan araçlardan halkı selamlamıştı.

AA / Saadet Firdevs Aparı - Güncel

Kuzey Kore England Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title