Kuzey Kore lideri Kim, Çin ziyareti öncesi yeni füze üretim fabrikasını inceledi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 80. yıl dönümünü anmak için Çin'deki askeri geçit töreni öncesi, füze üreten yeni bir mühimmat fabrikasını denetledi.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), Kim'in, füze kapasitesini incelemek üzere yeni bir fabrikaya ziyarette bulunduğunu açıkladı.

Mühimmat fabrikasında denetletmeler yapan Kim'in, füze üretim kapasitesinin planlandığı şekilde başarıyla artırılmasından duyduğu memnuniyeti ifade ettiği aktarıldı.

Kim ayrıca, füze üretim kapasitesiyle ilgili 3 yeni uzun vadeli planı ve bu planlar kapsamında yapılacak yeni savunma harcamaları taslaklarını da onayladı.

Kim, 2019'dan bu yana ilk kez Çin'e düzenleyeceği ziyarette İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 80. yıl dönümünü anmak için düzenlenecek askeri geçit törenine katılacak.

2011'de göreve başlayan Kim, ilk kez dünya liderleriyle aynı törende bir araya gelecek.

ŞİÖ Zirvesi sonrası askeri geçit töreni yapılacak

Çin, 31 Ağustos-1 Eylül'de başkent Pekin yakınındaki Tiencin kentinde Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak.

Zirveye örgüte üye Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan, Hindistan, Pakistan, İran ve Belarus ile gözlemci üye Moğolistan'ın liderlerinin yanı sıra Çin Devlet Başkanı Şi'nin davetiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılıyor.

Akabinde 3 Eylül'de Pekin'deki Tienanmın Meydanı'nda, askeri geçit dahil savaşın sona ermesinin yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlenecek.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dahil zirveye katılacak ülkelerin liderlerinden bazılarının askeri geçit törenine katılması bekleniyor.

Pekin yönetimi, törenlerde "Japon Saldırganlığına Karşı Direniş Savaşı" ve "Dünya Anti-Faşist Savaşı" şeklinde sloganlar kullanıyor.