Kim Jong-un, Çin'e Ziyaret Gerçekleştiriyor

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, 2019'dan bu yana ilk kez Çin'e gideceği ve İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 80. yıl dönümünü anmak için düzenlenecek askeri geçit törenine katılacağı bildirildi.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansından (KCNA) Kuzey Kore lideri Kim'in Çin ziyaretine ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Kim'in Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in daveti üzerine başkent Pekin'i ziyaret edeceği belirtildi.

Kim'in İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 80. yıl dönümünü anmak üzere düzenlenecek askeri geçit törenine katılacağı kaydedilen açıklamada, ziyaretin süresi ve liderler arasında gerçekleşecek olası görüşmelere ilişkin detaylar paylaşılmadı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hong Lei ise düzenlediği basın toplantısında, "Kim Jong-un'un anma etkinliklerine katılmak üzere Çin'e gelmesini büyük memnuniyetle karşılıyoruz." dedi.

Bu ziyaret, Kim'in 2019'dan bu yana Çin'e yapacağı ilk resmi ziyaret olacak. 2011'de göreve başlayan Kim, ilk kez dünya liderleriyle aynı törende bir araya gelecek.

-ŞİÖ Zirvesi sonrası askeri geçit töreni yapılacak

Çin, 31 Ağustos-1 Eylül'de başkent Pekin yakınındaki Tiencin kentinde Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Liderler Zirvesine ev sahipliği yapacak.

Zirveye örgüte üye Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan, Hindistan, Pakistan, İran ve Belarus ile gözlemci üye Moğolistan'ın liderlerinin yanı sıra Çin Devlet Başkanı Şi'nin davetiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniyor.

Akabinde 3 Eylül'de Pekin'deki Tienanmın Meydanı'nda, askeri geçit dahil savaşın sona ermesinin yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlenecek.

Rusya Devlet Başkanı Putin dahil zirveye katılacak ülkelerin liderlerinden bazılarının askeri geçit törenine katılması bekleniyor.

Pekin yönetimi, törenlerde "Japon Saldırganlığına Karşı Direniş Savaşı" ve "Dünya Anti-Faşist Savaşı" şeklinde sloganlar kullanıyor.