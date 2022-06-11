Kuzey Kore Lideri Daha Güçlü Meşru Müdafaa Önlemleri İhtiyacını Vurguladı - Haberler

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Kuzey Kore Lideri Daha Güçlü Meşru Müdafaa Önlemleri İhtiyacını Vurguladı

Xinhua - Güncel
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Kuzey Kore Lideri Daha Güçlü Meşru Müdafaa Önlemleri İhtiyacını Vurguladı

PYONGYANG, 11 Haziran (Xinhua) -- Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (KDHC, Kuzey Kore) resmi ajansı olan Kore Merkezi Haber Ajansı Cumartesi günü, KDHC lideri Kim Jong Un'un, ülkesinin "çok ciddi" bir güvenlik durumuyla karşı karşı bulunduğunu ve daha güçlü meşru müdafaa önlemlerine...

PYONGYANG, 11 Haziran (Xinhua) -- Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (KDHC, Kuzey Kore) resmi ajansı olan Kore Merkezi Haber Ajansı Cumartesi günü, KDHC lideri Kim Jong Un'un, ülkesinin "çok ciddi" bir güvenlik durumuyla karşı karşı bulunduğunu ve daha güçlü meşru müdafaa önlemlerine ihtiyaç duyduğunu söylediğini bildirdi. Kim bu sözleri, partisinin Cuma günü sona eren sekizinci Merkezi Komitesi'nin beşinci genişletilmiş genel kurul toplantısında söyledi. Haberde Kim'in "Ülkenin mevcut güvenlik durumu çok ciddi ve çevredeki durum daha da kötüleşme tehlikesi taşıyor. Bu, ulusal savunma kapasitesini bir an önce güçlendirme hedefini gerçekleştirmesi için KDHC'ye acil çağrıda bulunuyor" sözlerine yer verildi.

Kim, meşru müdafaa hakkının egemenliğin savunulması meselesi olduğunu söyleyerek partisinin kuvvete karşı kuvvet ve kafa kafaya mücadele şeklindeki değişmez savaşma prensibini bir kez daha netleştirdi. Konuşmasında salgına karşı uygulanan mevcut kampanyaya da değinen Kim, ülkenin kamu sağlığı temellerinin güçlendirilmesine ve salgın karşıtı yeterliliğin inşa edilmesine duyulan ihtiyaç ve aciliyetin altını çizdi. Haberde şu ifadeler yer aldı: "(Kim), maksimum aciliyete sahip salgınla mücadele çalışmaları sırasında her bir sektörde ortaya çıkan kötücül ve eksik yanların eleştirel ve geliştirme amaçlı bir bakış açısıyla derinlemesine analiz edilerek gözden geçirilmesi ve kamu çalışma sisteminin salgın kriziyle başa çıkacak şekilde daha bilimsel ve devrimci bir şekilde düzenleme ve takviye edilmesi çağrısında bulundu." Habere göre hükümetin bazı bakanların görevine son vererek yerlerine yenilerini atadığı toplantıda, başbakan yardımcılığı görevine Jon Sung Guk, dışişleri bakanlığına ise Choe Son Hui getirildi.

Xinhua / Güncel

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