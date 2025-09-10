Haberler

Kuzey Kore, Kuruluşunun 77. Yıl Dönümünü Kutladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkesinin 77. kuruluş yıldönümü dolayısıyla askerlere selam gönderdi ve başkent Pyongyang'da bayrak çekme ve yemin törenine katıldı. Kim, ülkenin güvenliğine vurgu yaparak, diğer ülke liderlerinin tebrik mesajlarını da paylaştı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkesinin kuruluşunun 77. yıl dönümünü kutlayarak, denizaşırı askeri operasyonlar için sevk edilen askerlere selam gönderdi.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, Kim, ülkenin başkenti Pyongyang'daki Mansudae Meclis Salonu'nda ulusal bayrak çekme ve ulusal yemin törenine katıldı.

Ülkenin kuruluşunun 77. yıl dönümü vesilesiyle konuşma yapan Kim, ülkenin dört bir yanındaki ailelere tebriklerini sundu.

Denizaşırı askeri operasyonlar için sevk edilen generallere, subaylara ve askerlere "militan selamı" gönderen Kim, konuşmasında, "Artık hiç kimse, ne şekilde olursa olsun, devletimizin mutlak statüsüne ve güvenliğine zarar veremez." ifadesine yer verdi.

Kamboçya, Zimbabve, Küba, Senegal ve Etiyopya gibi birçok ülkenin lideri de Kim'e ülkenin 77. yıl dönemi için tebrik mesajı yolladı.

Kaynak: AA / Irmak Akcan - Güncel
Maduro'dan ABD'nin askeri yığınağına sert tepki: Üçüncü dünya savaşı çoktan başladı

ABD'nin askeri yığınağına sert tepki: 3. dünya savaşı çoktan başladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Katar'dan ABD'ye yalanlama: Doha'da bombalar patlarken haber verdiler

Saldırıyla ilgili gerçek ortaya çıktı! Katar'dan ABD'ye yalanlama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.