Kuzey Kore, Kovid-19'un ülkeye Güney Kore'den balonlarla geldiğini iddia etti - Haberler

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Kuzey Kore, Kovid-19'un ülkeye Güney Kore'den balonlarla geldiğini iddia etti

AA - Saadet Firdevs Aparı - Güncel
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Kuzey Kore, Kovid-19'un ülkeye Güney Kore'den balonlarla geldiğini iddia etti

Kuzey Kore salgının ülkeye nasıl girdiğine dair yeni bir açıklama yaptı. Açıklamada kaynağın Güney Kore olduğuna vurgu yapılarak sınır bölgesinde, gelen uçan balonlara temas sonrası virüsün ülkeye girdiği aktarıldı.

Kuzey Kore devlet medyasında yer alan haberde ülkedeki salgının, vatandaşların Güney Kore sınırından gelen "yabancı şeylere dokunmalarıyla başladığı" iddiası yer aldı. Vatandaşlardan, aktivistlerin Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'u eleştiren broşürlerin yanı sıra insani yardım göndermek için sınırın ötesine balonlar uçurduğu bölgeden gelen nesnelere karşı dikkatli olmaları istendi.

Kuzey Kore devlet medyası haberi, 18 yaşındaki bir asker ve 5 yaşındaki bir çocuğun nisanda Güney Kore sınırına yakın Ipho kasabasında "yabancı şeyler" ile temasa geçtiği ve ardından Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı şeklinde aktardı.

Salgın önleme merkezi, yayımladığı "acil durum talimatı"nda yetkililere Güney Kore sınırı boyunca yabancı şeylerle dikkat etmeleri ve nereden geldiklerini takip etmelerini emretti.

"Yabancı şeylerin" ne olduğunun belirtilmediği talimatta ayrıca, bu şeyleri bulan herkesin kaldırılmaları için yetkililere haber vermesi gerektiği vurgulandı. Güney Kore Birleşme Bakanlığı, virüsü Kuzey Kore'ye Güney Kore'den giden balonların yaymış olma ihtimalinin olmadığını söyledi.

Birleşme Bakanlığı sözcülerinden Cha Duck Chul, son broşür faaliyetlerinin soruşturulmaya devam ettiğini belirtti.
Cha, Güney Koreli sağlık yetkilileri ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) uzmanlarının, malzemelerin yüzeyine temasla virüs bulaşmasının neredeyse imkansız olduğu yönünde fikir birliğinde olduğunu aktardı.

AA / Saadet Firdevs Aparı - Güncel

Kim Jong Un Kuzey Kore Güney Kore Güncel Haberler

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