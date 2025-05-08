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Kuzey Kore, Japon Denizi'ne Balistik Füze Fırlattı

Kuzey Kore, Japon Denizi'ne Balistik Füze Fırlattı
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Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'nin kısa menzilli balistik füzeler fırlattığını duyurdu. Füze denemeleri, Wonsan bölgesinden yapıldı ve füzeler Japon Denizi'ne düştü.

Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'nin, Japon Denizi yönüne kısa menzilli balistik füze fırlattığını açıkladı.

Yonhap ajansının Güney Kore Genelkurmay Başkanlığının açıklamasına dayandırdığı haberine göre, Kuzey Kore füze denemeleri yaptı.

Ülkenin doğusundaki Wonsan bölgesinden yerel saatle 08.10 ile 09.20 arasında birkaç kısa menzilli balistik füze fırlatıldı.

Kuzeydoğu yönüne ilerleyen ve azami 100 kilometre irtifaya ulaşan füzeler, havada yaklaşık 800 kilometre mesafe kat ederek Japon Denizi'ne düştü.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, füzelere karşı gözlem faaliyetleri ile ABD ve Japonya ile yakından bilgi paylaşımının sürdürüldüğünü kaydetti.

Japonya Savunma Bakanlığı da füzelerin tamamının ulusal Münhasır Ekonomik Bölgenin (MEB) dışına düştüğünün tahmin edildiğini açıkladı.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel
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