Kuzey Kore, İsrail'in İran Saldırılarını Kınadı

(ANKARA)- Kuzey Kore, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını kınayarak, bunun Ortadoğu'da yeni bir topyekün savaş riski taşıdığını söyledi ve İsrail'in eylemlerini İran'ın egemenliğine yönelik yasadışı bir ihlal ve insanlığa karşı bir suç olarak nitelendirdi.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Dünyanın tanık olduğu mevcut vahim durum, ABD ve Batı tarafından desteklenen ve himaye edilen İsrail'in, Ortadoğu barışı için kanser gibi bir varlık olduğunu ve küresel barış ve güvenliği yok etmenin baş suçlusu olduğunu açıkça kanıtlıyor" denildi.