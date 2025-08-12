Kuzey Kore, İsrail'in Gazze İşgalini Uluslararası Hukuku İhlal Olarak Nitelendirdi

Kuzey Kore, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik büyük bir askeri harekat ve işgal başlatma kararının uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirtti.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA) haberine göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İsrail'in Gazze'ye yönelik işgal kararına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Sözcü, "İsrail Kabinesi'nin Filistin'in Gazze Şeridi'ni tamamen işgal etme kararı, uluslararası hukuku açıkça ihlal eden ve İsrail'in uluslararası alanda tanınan Filistin topraklarını ele geçirme yönündeki 'gangstervari' niyetini açıkça gösteren açık bir eylemdir." ifadelerini kullandı.

Gazze Şeridi'nin Filistin topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayan Sözcü, Gazze'nin nüfus yapısını ve egemen konumunu İsrail'in tek taraflı olarak değiştirme girişiminin kabul edilemeyeceğini bildirdi.

Sözcü, "Kuzey Kore, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki insani krizi ağırlaştıran ve Orta Doğu bölgesinde barış ve istikrarı kasten ihlal eden toprak ele geçirme suçunu şiddetle kınıyor ve reddediyor." açıklamasını yaptı.

İsrail'in, Filistinlilere yönelik "yasa dışı silahlı saldırıyı" durdurması gerektiğini belirten Sözcü, Tel Aviv yönetiminin Gazze Şeridi'nden "tamamen" çekilmesi gerektiğini kaydetti.

İsrail, Gazze kentini işgal kararı almıştı

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti.

Başbakan Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı öncesi Fox News'e verdiği röportajda, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti.

Ancak kabine toplantısı öncesi basında işgal planına ilişkin yer alan haberlerde saldırıların aşamalı yapılacağı belirtilmişti.

İşgalin önce Gazze kentinde başlayacağı, saldırıların daha sonra da orta kesimde yer alan Filistinli mültecilerin kaldığı kamplara uzanacağı ifade edilmişti.