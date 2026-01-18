Güney Kore'de, Kuzey'in İHA iddiaları şüphelilerinin eski hükümet çalışanı olduğu öne sürüldü

Güney Kore'de Kuzey'in hava sahasını ihlal ettiği öne sürülen insansız hava araçlarını (İHA) ürettiği ve kullandığı suçlamasıyla soruşturulan iki şüphelinin, eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol döneminde cumhurbaşkanlığı ofisinde görev yaptığı iddia edildi.

Yonhap'ın konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Kuzey Kore'nin Seul yönetimini insansız hava aracı (İHA) ile ülkenin hava sahasını ihlal etmekle suçlamasının ardından şüpheli bulunan iki kişinin, aynı üniversitede eğitim gördüğü ve 2024'te üniversite desteğiyle drone üretim şirketi kurduğu belirtildi.

Söz konusu İHA'ları üretmek ve kullanmakla suçlanan iki şüphelinin, Yoon döneminde cumhurbaşkanlığı ofisinde görev yaptığı ileri sürüldü.

İHA'yı Kuzey Kore'ye gönderdiği iddia edilen şüpheli, aracın kendi talebi üzerine üretildiğini ancak üreticilerin operasyona katılmadığını savundu.

Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü aktardı.

İki ülke arasında İHA tartışması

Kuzey Kore, Güney Kore'yi kendilerine "en düşmanca tavır sergileyen düşman" olarak nitelendirerek, Seul yönetimini insansız hava aracı (İHA) ile ülkenin hava sahasını ihlal etmekle suçlamıştı.

Güney Kore Savunma Bakanı Ahn Gyu-back ise Kuzey Kore'nin suçlamalarına ilişkin yaptığı açıklamada, söz konusu insansız hava araçlarının Güney Kore ordusu tarafından kullanılan modeller olmadığını söylemişti.

Ardından Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung, Kuzey Kore'de düşen İHA'nın incelenmesine ilişkin soruşturma talimatı vermiş, söz konusu İHA'ların bir kişi veya grup tarafından kullanılmış olabileceği ihtimaline dikkati çekmişti.

Lee, iddiaların doğrulanması halinde bu tür eylemlerin, Kore Yarımadası'ndaki barışı ve ulusal güvenliği tehdit eden "ağır bir suç" olacağını ifade etmişti.