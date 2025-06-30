Kuzey Kore, Güney Kore'ye Tahkimat İnşa Planlarını Bildirdi

Güney Kore Savunma Bakanlığı, Kuzey Kore'nin Güney Kore'deki Birleşmiş Milletler Komutanlığına (UNC) sınırda tahkimat inşa etme planlarını bildirdiğini duyurdu.

Yonhap'ın haberine göre bakanlık, Kuzey Kore sınırındaki faaliyete ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, Kuzey Kore'nin, Güney Kore sınırında tahkimat inşa etmek istediği, bunu da UNC'ye bildirdiği belirtildi.

Öte yandan açıklamada, Kuzey Kore'nin 6 aydan uzun süredir ilk kez bu tür bir bildirimde bulunduğu kaydedildi.