Kuzey Kore, Güney Kore'ye Tahkimat İnşa Planlarını Bildirdi
Güney Kore Savunma Bakanlığı, Kuzey Kore'nin Birleşmiş Milletler Komutanlığına sınırda tahkimat inşa etme planlarını duyurdu. Bu, 6 aydan uzun bir süredir Kuzey Kore'nin ilk bildirimidir.
Güney Kore Savunma Bakanlığı, Kuzey Kore'nin Güney Kore'deki Birleşmiş Milletler Komutanlığına (UNC) sınırda tahkimat inşa etme planlarını bildirdiğini duyurdu.
Yonhap'ın haberine göre bakanlık, Kuzey Kore sınırındaki faaliyete ilişkin açıklamada bulundu.
Açıklamada, Kuzey Kore'nin, Güney Kore sınırında tahkimat inşa etmek istediği, bunu da UNC'ye bildirdiği belirtildi.
Öte yandan açıklamada, Kuzey Kore'nin 6 aydan uzun süredir ilk kez bu tür bir bildirimde bulunduğu kaydedildi.
Kaynak: AA / Yasin Yorgancı - Güncel