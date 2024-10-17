Üye Girişi
Haberler

Kuzey Kore, Güney Kore'ye Bağlayan Tüm Yol ve Demiryollarını Kapatma Kararı Aldı

Kuzey Kore, Güney Kore'ye Bağlayan Tüm Yol ve Demiryollarını Kapatma Kararı Aldı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuzey Kore, Güney Kore ile olan sınırındaki doğu ve batı kesimlerini bağlayan kara ve demir yollarını tamamen kapatarak, egemenliğini güçlendirmeyi amaçladığını duyurdu.

PYONGYANG, 17 Ekim (Xinhua) -- Resmi Kore Merkezi Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, Kuzey Kore Perşembe günü yaptığı açıklamayla ülkenin güney sınırının doğu ve batı kesimlerini Güney Kore'ye bağlayan yol ve demiryollarının tamamen kapatıldığını duyurdu.

Ajansın haberinde, "Kore Halk Ordusu Genelkurmay Başkanlığı 15 Ekim'de Kore İşçi Partisi Merkezi Askeri Komisyonu'nun emri uyarınca, ülkenin güney sınırının doğu ve batı kesimlerini Güney Kore'ye bağlayan kara ve demir yollarını fiziki olarak kapatma önlemi almıştır. Söz konusu önlem, Kuzey Kore'nin egemenliğindeki toprakların Güney Kore topraklarından aşamalı olarak tamamen ayrılması amacıyla alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Güney Kore Kuzey Kore Güvenlik Politika Güncel Dünya Kore

Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit tuttu

Merkez Bankası, piyasaların odaklandığı faiz kararını açıkladı

 'Çözüm süreci' tartışmalarına AK Parti kapıyı kapattı

AK Parti, yeni bir çözüm sürecine kapıyı kapattı

 Rojin Kabaiş'in ölmeden önce internette yaptığı aramalar kafa karıştırdı

Ölmeden önce internette yaptığı aramalar kafa karıştırdı
Yeni Malatyaspor, 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından ligden çekilme kararı aldı

Depremin vurduğu şehrin takımı ligden çekiliyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Faiz sabit kalırsa ne olur? Faizin sabit kalması borsayı nasıl etkiler? MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI AÇIKLANDI! Ekim ayı faiz oranı ne oldu? Faiz arttı mı, sabit mi? IMEI kayıt ücreti 2025 ne kadar olacak? Google deprem uyarısı aktifleştirme! Android deprem uyarı sistemi nasıl açılır, çalışıyor mu? İOS (iPhone) deprem uyarı sistemi nasıl çalışır? Garip Dede Cemevi'ne kim saldırdı? Garip Dede Cemevi'nde ne oldu? Malatyaspor Kulübü ligden neden çekildi? Az önce deprem nerede oldu? Sivas'ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 17 Ekim en son deprem nerede oldu? SİVAS'TA DEPREM! Sivas'ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 17 Ekim Sivas'ta nerede deprem oldu? SON DAKİKA: Deprem mi oldu? Deprem nerede oldu? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2024: İstanbul barajlarında son durum nedir? Yağışlar barajları ne kadar doldurdu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.