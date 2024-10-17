Kuzey Kore, Güney Kore'ye Bağlayan Tüm Yol ve Demiryollarını Kapatma Kararı Aldı

PYONGYANG, 17 Ekim (Xinhua) -- Resmi Kore Merkezi Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, Kuzey Kore Perşembe günü yaptığı açıklamayla ülkenin güney sınırının doğu ve batı kesimlerini Güney Kore'ye bağlayan yol ve demiryollarının tamamen kapatıldığını duyurdu.

Ajansın haberinde, "Kore Halk Ordusu Genelkurmay Başkanlığı 15 Ekim'de Kore İşçi Partisi Merkezi Askeri Komisyonu'nun emri uyarınca, ülkenin güney sınırının doğu ve batı kesimlerini Güney Kore'ye bağlayan kara ve demir yollarını fiziki olarak kapatma önlemi almıştır. Söz konusu önlem, Kuzey Kore'nin egemenliğindeki toprakların Güney Kore topraklarından aşamalı olarak tamamen ayrılması amacıyla alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.