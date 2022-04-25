Kuzey Kore gece vakti askeri geçit töreni gerçekleştirdi

Kuzey Kore ordusunun kuruluşunun 90. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Pyongyang kent merkezinde askeri geçit töreni düzenlendi.

BNN Bloomberg'in haberine göre, Güney Kore askeri kaynakları, geçit töreninin yerel saatle 22.00'de başladığını aktardı.

Törenden önce gökyüzünde drone veya helikopter olabilecek 12 ışıklı nesnenin tespit edildiği bildirildi.

Yonhap haber ajansına göre, uydu görüntüleri, geçit töreninin yaklaşık 20 bin asker ve 250'den fazla askeri teçhizat içerebileceğini gösterdi.