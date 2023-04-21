Kuzey Kore, G7 ülkelerini 'ABD hegemonyasını sağlamak için siyasi araç' olarak niteledi

Kuzey Kore, G7 devletlerinin ABD hegemonyasını sağlamak için siyasi araç görevi gördüğünü öne sürdü.

Kuzey Kore haber ajansı KCNA'ya göre, Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe Son-hui açıklamasında, G7 ülkelerinin, temel çıkarlarını ihlal etmeleri durumunda "güçlü şekilde karşı önlem alacaklarını" belirtti.

Choe, "Bir avuç egoist ülkeden oluşan ve kapalı bir grup olan G7, adil uluslararası toplumu temsil etmiyor, ABD hegemonyasını sağlamak için siyasi araç görevi görüyor." dedi.

G7 bildirisinin, Kuzey'in meşru egemenliğini kullanmasını tekrar gündeme getirdiği değerlendirmesinde bulunan Choe, Kuzey Kore'nin "nükleer silahlara sahip olmaya devam edeceğini ve bu gerçeğin asla değişmeyeceğini" ifade etti.

Choe, Kuzey Kore'nin 20 yıl önce Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'ndan (NPT) çekildiği için anlaşmanın yükümlülüğünden muaf olduğunu belirtti.

G7'den Kuzey Kore açıklaması

G7 Dışişleri Bakanları, Japonya'nın dönem başkanlığında, ülkenin Nagano eyaletindeki Karuizawa kentinde yapılan 3 günlük zirve sonrası 18 Nisan'da ortak bildiri yayımlamıştı.

Kuzey Kore'nin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarını ihlal ettiği belirtilen bildiride, Kuzey'in kıtalararası balistik füzeler dahil art arda silah denemeleri şiddetle kınanmıştı.

Pyongyang yönetimi, 2022 başından bu yana yaklaşık 100 füze denemesi yapmıştı.