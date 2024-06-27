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Kuzey Kore, füze testini başarıyla gerçekleştirdiğini iddia etti

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Kuzey Kore, Güney Kore'nin seyir halindeyken infilak ettiğini duyurduğu füze testini başarıyla gerçekleştirdiğini öne sürdü. Kuzey Kore Füze İdaresi tarafından yapılan açıklamada, çok başlıklı füze testinin başarıyla gerçekleştirildiği ve füzenin 3 farklı hedefe doğru şekilde ulaştığı iddia edildi.

Kuzey Kore, dün Güney Kore'nin seyir halindeyken infilak ettiğini duyurduğu füze testini başarıyla gerçekleştirdiğini öne sürdü.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre, Kuzey Kore Füze İdaresinden yapılan açıklamada, dün 170 ila 200 kilometreyi bulan alanda çok başlıklı füze testinin yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, füze teknolojisinin hızla geliştirilmesi doğrultusunda "testin başarıyla gerçekleştirildiği" iddia edildi.

Çok başlıklı füzenin 3 farklı hedefe "doğru şekilde" ulaştığı savunulan açıklamada, testin Kuzey Kore'nin füze teknolojisinin geliştirilmesi açısından büyük önem taşıdığı kaydedildi.

Güney Kore, testin başarısız olduğunu açıklamıştı

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından dün yapılan açıklamada, Pyongyang yakınlarından yerel saatle 05.30 sularında fırlatılan "balistik füze"nin 250 kilometre uçtuktan sonra Doğu Denizi üzerinde havada infilak ettiği bildirilmişti.

Yonhap ajansının askeri kaynağa dayandırdığı haberinde Kuzey Kore'nin "hipersonik füze denemiş olabileceği" tahmininde bulunulmuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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