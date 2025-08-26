Kuzey Kore, F-35 Konuşlandırılmasına Tepki Gösterdi
Kuzey Kore, ABD ve Güney Kore'nin ortak tatbikatı kapsamında F-35 savaş uçaklarının Kore Yarımadası'na konuşlandırılmasına sert bir dille tepki gösterdi. Tatbikatın savunma amaçlı olmadığına dikkat çekilirken, askeri provokasyonların sürmesi halinde ciddi sonuçlarla karşılaşılacağı uyarısında bulunuldu. ABD Hava Kuvvetleri, 10 adet F-35 uçağını Güney Kore'deki Kunsan Hava Üssü'ne geçici olarak konuşlandırmıştı.
Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansından (KCNA) halihazırda devam eden UFS tatbikatına ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait F-35 savaş uçaklarının Güney Kore'ye konuşlandırılmasına tepki gösterilerek, söz konusu tatbikatın "savunma amaçlı olmadığı" vurgulandı.
Tatbikatın yakından takip edildiği belirtilen açıklamada, "Askeri provokasyonlara devam edilmesi halinde, ciddi sonuçlarla karşılaşacak ve ağır bedel ödeyecekler." ifadelerine yer verildi.
ABD Kore Kuvvetleri (USFK), 10 adet F-35 savaş uçağını UFS kapsamında başkent Seul'ün güneyindeki Kunsan Hava Üssü'ne geçici olarak konuşlandırmıştı.