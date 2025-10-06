Haberler

Kuzey Kore, Deniz Muharebe Gücünü Artırma Kararı Aldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, düşman kışkırtmalarına karşılık vermek için ülkesinin deniz muharebe gücünü artıracaklarını duyurdu ve bu amaçla sürekli çaba gösterileceğini ifade etti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, düşmanın kışkırtmalarına karşı koymak için ülkesinin deniz muharebe gücünü artıracağını belirtti.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre Kim, ülkesinin "Choe Hyon" adlı 5 bin tonluk destroyer gemisinde incelemede bulundu.

Kim, yaptığı açıklamada donanmanın yeteneğinin, düşmanın kışkırtmalarını tamamen caydırmak, karşı koymak ve cezalandırmak amacıyla kullanılması gerektiğini söyledi.

Ayrıca Kim, deniz muharebe gücünün geniş kapsamlı ve hızlandırılmış genişlemesi ve büyümesi için durmadan çaba gösterileceğini dile getirdi.???????

Kaynak: AA / Bekir Aydoğan - Güncel
Fransa'da dün hükümetini kuran Başbakan Lecornu, bugün istifa etti

Avrupa ülkesinde kriz! Dün yeni hükümeti kurdu, bugün istifa etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hülya Avşar'dan şaşırtan imaj değişikliği

Hülya Avşar'dan seneler sonra şaşırtan değişim
Oktay Saral'dan İçişleri Bakanlığı'na çağrı: Bu çağdışı uygulamaya artık son verin

Erdoğan'ın başdanışmanından araç sahiplerine nefes aldıracak çağrı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.