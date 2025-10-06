Kuzey Kore, Deniz Muharebe Gücünü Artırma Kararı Aldı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, düşmanın kışkırtmalarına karşı koymak için ülkesinin deniz muharebe gücünü artıracağını belirtti.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre Kim, ülkesinin "Choe Hyon" adlı 5 bin tonluk destroyer gemisinde incelemede bulundu.

Kim, yaptığı açıklamada donanmanın yeteneğinin, düşmanın kışkırtmalarını tamamen caydırmak, karşı koymak ve cezalandırmak amacıyla kullanılması gerektiğini söyledi.

Ayrıca Kim, deniz muharebe gücünün geniş kapsamlı ve hızlandırılmış genişlemesi ve büyümesi için durmadan çaba gösterileceğini dile getirdi.