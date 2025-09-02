Kuzey Kore'den Rusya-Ukrayna Savaşı'na Katılan Askerlerin Görüntüleri Yayınlandı

Kuzey Kore, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşında Kursk bölgesinde görevlendirilen Kuzey Kore birliklerinin savaş alanında yaşadıklarını gözler önüne serdi.

Yonhap'ın haberine göre, Kuzey Kore devlet televizyonu, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda görevlendirilen askerlerinin yer aldığı savaş görüntülerini içeren bir belgesel yayınladı.

Belgeselde, etrafları kuşatılan Kuzey Kore askerlerinin el bombası kullanarak kendilerini öldürdükleri belirtilirken, bu tür intiharlar "kahramanca fedakarlıklar" şeklinde nitelendirildi.

Bazı askerlerin canlı kalkan olarak kullanıldığı gösterilen belgeselde, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un askerlere birkaç kez mektup göndererek onları "teselli edip cesaretlendirdiği" de aktarıldı.

Moskova-Pyongyang ilişkileri

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova ile Pyongyang arasında Haziran 2024'te imzalanan kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasının, Aralık 2024'te yürürlüğe girdiğini duyurmuştu.

Açıklamada, bu anlaşmanın, taraflardan birine saldırı halinde karşılıklı askeri yardımlaşmayı öngördüğü, Kuzey Doğu Asya ve Asya-Pasifik bölgelerinde bölünmez güvenlik sistemi ile çok kutuplu dünya düzeninin inşasına katkıda bulunacağı belirtilmişti.

Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi (NIS), Rusya-Ukrayna Savaşı'na gönderilen Kuzey Kore askerlerinden yaklaşık 2 bininin çatışmalarda öldüğünün tahmin edildiğini ileri sürmüştü.