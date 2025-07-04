Kuzey Kore'den Quad Ülkelerine Tepki: ABD'yi Kınadı

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Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, ABD ve diğer Quad ülkelerinin düzenlediği toplantının ülkenin egemenliğine yönelik provokasyon olduğunu belirterek Washington yönetimini şiddetle kınadı. Açıklamada, Quad'ın bölge barışını tehdit ettiği vurgulandı.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, ABD, Avustralya, Hindistan ve Japonya'dan oluşan Quad ülkelerinin 1 Temmuz'daki toplantısının, ülkenin "egemenliğini ağır şekilde provoke ettiğini" belirterek, Washington yönetimini kınadı.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre Dışişleri Bakanlığı, 1 Temmuz'da ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen Quad toplantısına ilişkin açıklama yaptı.

ABD, Avustralya, Hindistan ve Japonya'nın dışişleri bakanlarının bir araya geldiği toplantı nedeniyle Washington yönetiminin " Kuzey Kore'nin egemenliğini bir kez daha ağır bir şekilde provoke ettiği" savunuldu.

Açıklamada, Quad'ın "bölgede barışın ve güvenliğin sağlanmasına büyük tehdit oluşturduğu" ileri sürülerek, "Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Kuzey Kore'ye karşı değişmeyen düşmanca tutumunu açıkça ortaya koyan bu kötü niyetli girişimi şiddetle kınamaktadır." ifadesi kullanıldı.

ABD'nin, nükleer silahları ve yasa dışı askeri güç kullanımıyla küresel barışa ciddi zarar verirken başka ülkelerin nükleersizleşmesi hakkında konuşmasının tutarsız olduğu aktarılan açıklamada, Kuzey Kore'nin nükleer silah sahibi devlet statüsünü hiçbir şeyin değiştiremeyeceği kaydedildi.

Gayriresmi stratejik forum

Dörtlü Güvenlik Diyaloğu (QSD) ya da "Quad" olarak bilinen, ABD, Avustralya, Hindistan ve Japonya arasında 2007'de başlatılan diyalog forumu, 2017'de "dörtlü ittifak" haline dönüştürülmüştü.

Çin'e karşı gayriresmi stratejik forum olarak bilinen ve "Asya'daki demokrasi yayı" şeklinde nitelendirilen ittifak, düzenli toplantılarla karşılıklı bilgi alışverişi yapıyor.

Kaynak: AA / Emirhan Demir - Güncel
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