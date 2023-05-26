Kuzey Kore'den AB'ye Kore Yarımadası'nı 'düşmanlığa teşvik ettiği' suçlaması

Kuzey Kore, Avrupa Birliği'ni (AB) Kore Yarımadası'nı "düşmanlığa ve çatışmaya" sevk etmekle suçladı.

Kuzey Kore, Avrupa Birliği'ni (AB) Kore Yarımadası'nı "düşmanlığa ve çatışmaya" sevk etmekle suçladı.

???????Yonhap'ın haberine göre Kuzey Kore'nin resmi haber ajansı KCNA'nın haberinde, Kuzey Kore'nin nükleer ve füze saldırısı tehditlerini konu alan Güney Kore-AB zirvesini takiben AB, "yarımadayı kışkırtan hareketlerinden" dolayı eleştirildi.

Kuzey Koreli yetkili Pak Myong-chol'un kaleme aldığı makaleye atıfta bulunulan haberde AB, Güney Kore lehine dengesiz politika yürütmekle suçlandı.

Haberde AB'nin yarımadadaki politikasının Rusya-Ukrayna Savaşı bağlamında Güney Kore'nin Ukrayna'ya destek vermesini sağlamayı amaçladığı öne sürüldü.

"AB'nin savaştan kaynaklanan güvenlik krizi vesilesiyle Güney Kore'ye bile yalvaracak duruma geldiği" savunulan haberde, AB'nin Kore Yarımadası'nda taraflı ve ön yargılı adımlar attığı iddia edildi.

Haberde, AB'nin ABD ile yaptığı ittifak ile stratejik bağımsızlığını neredeyse tamamen kaybettiği öne sürüldü.

Ayrıca haberde, AB'nin, Kuzey Kore'ye yönelik düşmanca politikasını sürdürmesi halinde ABD ile yarımadada tırmanan gerilimden sorumlu tutulacağı anlatıldı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel, 22 Mayıs'ta Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un katılımıyla Seul'de zirve düzenlemişti.

Zirvede Kuzey Kore'nin nükleer silah ve füze saldırısı kışkırtmaları gündem olmuştu.