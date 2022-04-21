Kuzey Kore'deki Güney Kore ile ortak yönetilen sanayi parkında yangın çıktı

Güney Koreli yetkililer, Kuzey Kore'de faaliyette olmayan Kaesong Sanayi Parkı'nda yangın çıktığını söyledi.

Yangın, yerel saatle 14.00'te Güney Kore tarafındaki bir gözlemevinde tespit edildi.

Seul Birleşme Bakanlığından, yangının yaklaşık bir saat sonra söndürüldüğü bilgisi paylaşıldı.

Kuzey ve Güney Kore'nin ortak yönetiminde olan sanayi parkında çıkan yangın nedeniyle herhangi bir mülkün hasar görüp görmediğinin belli olmadığı ifade edildi.

Güney Kore yerel basınında, yetkililerin, Kaesong'daki yangının kasten çıkarılmadığına inandığı belirtildi.

Kuzey ve Güney Kore arasında 2004'te kurulan sanayi parkının faaliyetleri 2016'da askıya alınmıştı.