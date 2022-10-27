Kuzey Kore'deki Dostluk Kulesi'nde Çelenk Bırakma Töreni Düzenlendi Güncel Haberler SEUL, 27 Ekim (Xinhua) -- Çin ve Kuzey Kore, Çin'in Çin Halk Gönüllüleri'ni ABD Saldırganlığına Karşı Direniş ve Kore'ye Yardım Savaşı'na göndermesinin 72. yıldönümünü anmak için Salı günü başkent Pyongyang'daki Dostluk Kulesi'nde çelenk bırakma töreni düzenledi. SEUL, 27 Ekim (Xinhua) -- Çin ve Kuzey Kore, Çin'in Çin Halk Gönüllüleri'ni ABD Saldırganlığına Karşı Direniş ve Kore'ye Yardım Savaşı'na göndermesinin 72. yıldönümünü anmak için Salı günü başkent Pyongyang'daki Dostluk Kulesi'nde çelenk bırakma töreni düzenledi. Törene Kuzey Kore'deki Çin büyükelçiliğinin geçici maslahatgüzarı Sun Hongliang ve Çin büyükelçiliği personeli katıldı. Törene katılan üst düzey Kuzey Kore yetkilileri arasında Yüksek Halk Meclisi (SPA) Daimi Komitesi Başkan Yardımcısı Kang Yun Sok da yer aldı. Çin ve Kuzey Kore milli marşlarının okunmasından sonra, Çin büyükelçiliği adına ve Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi, Kuzey Kore SPA Daimi Komitesi ve Kuzey Kore kabinesinin adına ortaklaşa hazırlanan çelenkler dostluk kulesinde çelenk bırakma müziği eşliğinde yerleştirildi. Dostluk Kulesi, 1959 yılında Pyongyang'da Çin Halk Gönüllüleri şehitlerini anmak için dikildi. Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Kuzey Kore Pyongyang Kore Güncel Haberler

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