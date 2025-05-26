Kuzey Kore'de Savaş Gemisi Kazası Sorusunu Üst Düzey Yetkili Gözaltına Alındı

Kuzey Kore'de Savaş Gemisi Kazası Sorusunu Üst Düzey Yetkili Gözaltına Alındı
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Kuzey Kore'de, bir savaş gemisinin denize indirilmesi sırasında devrilmesi sonucu sorumlu görülen üst düzey bir yetkili gözaltına alındı. Soruşturma ekibi, kazanın sebeplerini araştırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

PYONGYANG, 26 Mayıs (Xinhua) -- Kuzey Kore kolluk kuvvetleri, kısa süre önce bir savaş gemisinin suya indirilirken devrilmesiyle ilgili soruşturmada sorumlu görülen üst düzey bir yetkiliyi gözaltına aldı.

Resmi Kore Merkezi Haber Ajansı'nın pazartesi günkü haberine göre Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi Mühimmat Endüstrisi Departmanı Müdür Yardımcısı Ri Hyong Son, kaza araştırma grubundan şu ana kadar gelen bilgilere dayanarak "kazanın meydana gelmesinden büyük ölçüde sorumlu olduğunun tespit edilmesi" üzerine kolluk kuvvetlerince ifadeye çağrılarak gözaltına alındı.

Soruşturma ekibinin, Kore İşçi Partisi Merkez Askeri Komisyonu'nu pazar günü bilgilendirdiği belirtildi.

Haberde, "Destroyer denize indirilirken meydana gelen kaza sonrası savaş gemisinin dengesinin yeniden tam olarak sağlanmasına yönelik çalışmalar, uzman bir grubun teknik rehberliğinde aktif şekilde yürütülüyor. Kaza mahallinde devam eden çalışmalar programa uygun olarak devam ediyor" denildi.

Yeni inşa edilen 5,000 tonluk destroyerin çarşamba günü Chongjin Tersanesi'nde denize indirilmesi sırasında devrilmesinin ardından yetkililerce başlatılan kapsamlı soruşturma çerçevesinde kolluk kuvvetleri sorumlu görülen üç kişiyi gözaltına almıştı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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