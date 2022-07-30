Kuzey Kore'de mayıstan bu yana ilk kez Kovid-19 vakasına rastlanmadı Kuzey Kore, mayıs ayından bu yana ilk kez Kovid-19 vakası bildirmedi. Kuzey Kore, mayıs ayından bu yana ilk kez Kovid-19 vakası bildirmedi. Channel News Asia'nın Kore Merkez Haber Ajansına (KCNA) dayandırdığı haberinde, ülkede son 24 saat içinde Kovid-19 vakası tespit edilmediği belirtildi. Böylelikle, Kuzey Kore'de mayıstan beri ilk kez Kovid-19 vakasına rastlanmadı. ???????Resmi rakamlara göre, Kuzey Kore'de yaklaşık 74 kişi virüsten hayatını kaybetti. Kovid-19 salgının başlangıcından bu yana ülkede salgının yayılmadığını iddia eden Kuzey Kore'de ilk kez mayıs ayında Kovid-19 vakası tespit edildiği bildirilmişti. Kaç vakanın tespit edildiği bilgisi paylaşılmazken, vakaların Omicron'un "BA.2" olarak bilinen alt varyantı olduğu ifade edilmişti. Güncel AA / Sümeyye Dilara Dinçer Kuzey Kore Kore Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kuzey Kore'de mayıstan bu yana ilk kez Kovid-19 vakasına rastlanmadı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.