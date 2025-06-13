Kuzey Kore'de Hasar Gören Muhrip Yeniden Denize İndirildi

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Kuzey Kore, mayıs ayında hasar gören 5 bin tonluk muhribini Rajin Tersanesi'nde onarıp denize indirdi. Lider Kim Jong-un, gelecekte iki savaş gemisi daha inşa etme planlarını açıkladı.

Kuzey Kore'de, mayıs ayında suya indirilirken hasar gören 5 bin tonluk muhrip, onarım çalışmalarının ardından Rajin Tersanesi'nde denize indirildi.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre, mayıs ayındaki ilk denemede hasar gören 5 bin tonluk muhrip, onarım çalışmalarının ardından düzenlenen törenle Rajin Tersanesi'nde denize indirildi.

Törene katılan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un yaptığı konuşmada, gelecek yıl 2 savaş gemisi daha inşa etmeyi planladıklarını açıkladı.

Kim, ülkenin muhrip inşasının nedeni olarak ABD ve diğer ülkelerden gelen tehditleri gösterdi.

Mayıs ayında 5 bin tonluk savaş gemisi, suya indirilirken kıç tarafındaki kızaktan sıyrılarak karaya oturmuştu. Kazada geminin tabanının ezildiği, dengesinin bozulduğu ve suya indirilemediği belirtilmişti.

Törene katılan Kuzey Kore lideri Kim, komutanları dikkatsizlik ve sorumsuzlukla suçlarken olayı, "ciddi bir kaza" ve "suç eylemi" olarak nitelendirmişti.

Kaynak: AA / Büşranur Keskinkılıç - Güncel
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