Kuzey Kore'de Ateşlenen Kişi Sayısı 269.000 Vakanın da Eklenmesiyle Toplam 1,48 Milyona Çıktı - Haberler

KCNA'nın, devletin acil durum salgın önleme genel merkezine dayandırarak verdiği bilgilere göre, Pazartesi günü kayıtlı ateşlenen kişilerin 170.460'ı iyileşti, 6'sı ise hayatını kaybetti.

PYONGYANG, 17 Mayıs (Xinhua) -- Kore Merkezi Haber Ajansı'nın (KCNA) Salı günkü haberine göre, Kuzey Kore'de ateşlenen kişi sayısı Pazartesi günü yaklaşık 269.000 yeni vaka ile toplam 1,48 milyona ulaştı. KCNA'nın, devletin acil durum salgın önleme genel merkezine dayandırarak verdiği bilgilere göre, Pazartesi günü kayıtlı ateşlenen kişilerin 170.460'ı iyileşti, altısı ise hayatını kaybetti. Haberde, Nisan ayı sonunda ülkede ateşli hastalığın artmasından bu yana, 819.000'den fazla ateşli kişinin iyileştiği, 663.900'den fazla kişinin tıbbi tedavi altında olduğu ve can kaybının 56'ya ulaştığı belirtildi.

KCNA Salı günkü bir başka haberinde, ilaç tedarikinin sağlanması için acil önlemlerin alındığını, Halk Ordusu'nun askeri sağlık güçlerinin Pazartesi günü Pyongyang'daki tüm eczanelere konuşlandırıldığını ve hastalara 24 saat hizmet sistemi altında ilaç tedarik etmeye başladığını belirtti. Haberde, merkezi acil durum salgın önleme merkezinin, hastalıktan kurtulanlar arasında yeniden enfeksiyonun görülmesini önlemek, salgının yayılmasını engellemek ve sona erdirmek için çaba sarf ettiği ifade edildi. Habere göre ülke genelindeki ilaç fabrikaları ve tıbbi cihaz fabrikaları, acil ihtiyaç duyulan ilaç ve tıbbi malzeme üretimlerini de artırdı. Pyongyang, geçen Perşembe günü ülkedeki ilk Kovid-19 vakasını duyurmuş ve ülke çapında kapanma ilan edilmişti.

Xinhua / Güncel