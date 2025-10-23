Haberler

Kuzey Kore'de 6 Yıl Aradan Sonra Film Festivali Düzenlendi

Güncelleme:
Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da, 6 yıl aradan sonra 18. Pyongyang Uluslararası Film Festivali başladı. Festival, 27 Ekim'e kadar sürecek ve Rusya ile Çin'in ortak yapımı 'Kızıl İpek' filmi ile açıldı.

Kuzey Kore'nin başkentinde "Pyongyang Uluslararası Film Festivali" 6 yıl aradan sonra ilk kez düzenlendi.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, 18. Pyongyang Uluslararası Film Festivali, dün başkent Pyongyang'da başladı.

Pyongyang Uluslararası Sinema Evi'ndeki açılış sonrası Rusya ve Çin'in ortak yapımı "Kızıl İpek" adlı film sinemaseverlerle buluştu.

Festival Komitesi Başkanı Ri Song-un, yaptığı konuşmada etkinliğin, küresel film yapımcıları arasındaki dostluğu derinleştirmek için fırsat oluşturacağını söyledi.

Festival, 27 Ekim'e kadar sürecek.

1987 yılında Kuzey Kore'nin uluslararası film festivali olarak başlatılan etkinlik, 2018'e kadar 2 ya da 3 yılda bir düzenleniyordu.

Festivale, 2019'daki etkinlik sonrası Kovid-19 salgını nedeniyle ara verilmişti.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel
